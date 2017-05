В этом сезоне настоящий must have — сочетания с необычными джинсами. Дополните образ строгим пиджаком, жакетом в цветочек или же модной рубашкой на одно плечо. Работа, отдых или даже праздник — такой look будет уместен везде. Меняем обувь на плоской подошве на лодочки, распускаем волосы и надеваем броское колье — образ для вечеринки готов.

Из всех модных джинсов, на наш взгляд, самые интересные образы получаются с джинсами с воланами. Нетипичные брюки в сочетании с трендовым топом с открытыми плечами, яркими босоножками и сумочкой помогут вам воссоздать образ из эпохи 70-х!

Хочу

1 - Джинсы ELLERY, 38 345 руб.; 2 - Очки Prada, 23 500 руб; 3 - Сумка Gucci, цена по запросу; 4 - Босоножки Alexander Wang, 34 410 руб.; 5 - Топ Jiho, 15 675 руб.

Асимметричный крой штанин подчеркивает утонченность натуры и, конечно, открывает изящные лодыжки. Не бойтесь сочетать воланы на брюках с воланами на рукавах. Кстати, этим летом шпильки лучше отложить — пришло время блочных каблуков. И не забывайте о яркой цветовой палитре.

Могу

1 - Джинсы Zara, 3999 руб.; 2 - Очки Topshop, 2250 руб.; 3 - Сумка Mango, 5499 руб.; 4 - Босоножки Mango, 5499 руб.; 5 - Топ River Island, 2299 руб.

Фото: shutterstock, farfetch, архивы пресс-служб