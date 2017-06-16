Мода не должна мешать вашему комфорту. Именно поэтому Passion.ru собрал для вас самые модные и самые удобные летние босоножки на каблуке.

Блочный каблук Что может быть удобнее, чем небольшой блочный каблук? Именно он задает все сегодняшние обувные тренды. Советуем приобрести хотя бы две или три пары разного цвета. Для офиса пойдут нейтральные оттенки, для прогулок — фуксия или ярко-голубой.

Босноножки Mango, 1999 руб.

Цветочный принт Цветы добрались и до обуви. И мы говорим не об украшениях, а о принте. Идеальная основа под яркие флористические рисунки — черный цвет или деним. Кстати, именно такие босоножки универсальны и подойдут к любому образу.

Босоножки Topshop, 3900 руб.

Эспадрильи Плетеная подошва — тоже хит сезона. Такие босоножки очень похожи на эспадрильи, но на платформе или каблуке. Высота каблука «съедается» за счет устойчивой платформы. Материал верха может быть любым, но лучше всего с плетенкой сочетается контрастная замша.

Босоножки Springfield, 2070 руб. Фото: Lamoda.ru

Небольшая платформа Кстати, о платформе. Плоский ход в этом сезоне стал выше, а это значит, что пора переходить на модели на высокой, минимум в 4-5 см, платформе. Поверьте, они очень удобны! Такие босоножки отлично подходят для прогулок и даже для пробежек. Миниатюрным девушкам они визуально добавят такие нужные сантиметры роста и сделают образ более расслабленным.

Босоножки Mango, 1499 руб.

Ремешки Все мы помним моду на сандалии-гладиаторы, правда? Этим летом дизайнеры предлагают нам примерить всевозможные их вариации! Тонкие ремешки, широкие пряжки, завязки, ленты — ваши босоножки могут быть любыми! Выбирайте такие модели аккуратно, чтобы завязки не натирали кожу ног: определите подъем стопы и отдайте предпочтение только натуральным материалам.

Босоножки L.Day, 3199 руб.