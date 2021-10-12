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3 нескучных способа обыграть серый цвет в осенних образах

Один из главных цветов в палитре осени претендует на место в вашем гардеробе. Серый во всем многообразии оттенков не даст заскучать и поможет обзавестись десятками простых и стильных сочетаний. В подтверждение — 15 удачных образов звезд и инфлюенсеров для прогулок, свиданий и вечеринок. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эльза Хоск

Фото: Instagram @hoskelsa

На кофе-брейк

Эльза Хоск показывает (и доказывает), что безразмерный блейзер в темном оттенке графита — главный мастхэв. А если вы все еще им не обзавелись — присмотритесь к гардеробу бойфренда. По примеру модели рифмуем его с бланковой футболкой или джемпером в духе принцессы Дианы, добавляем пару светлых джинсов и удобную обувь. У Хоск мы подсмотрели, пожалуй, самый комфортный вариант — теплые слипоны с овечьей шерстью внутри (воспринимайте как спойлер грядущей зимы, когда угги снова отпразднуют свое возвращение).

1. Джинсы Uniqlo, цена по запросу. 2. Джемпер MATÜ, 14 500 руб. 3. Блейзер Lime, 7 599 руб. 4. Слипоны UGG, 10 900 руб.
  1. Джинсы Uniqlo, цена по запросу. 2. Джемпер MATÜ, 14 500 руб. 3. Блейзер Lime, 7 599 руб. 4. Слипоны UGG, 10 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В офис

Трикотаж — всегда верный выбор, когда хочется нырнуть с головой в теплый плед, а не в завалы на рабочей почте. А если все же нужно собрать волю в кулак — кутайтесь в меланж цвета мокрого асфальта. Миди-платья в лучших традициях минимализма отлично рифмуются и с брутальными сапогами на тракторной подошве, и с аксессуарами деловых леди — стальными часами с перламутровым циферблатом, ювелирными акцентами и стильными солнцезащитными очками.

1. Сапоги Ekonika, 20 990 руб. 2.Очки Dolce & Gabbana, цена по запросу. 3. Часы TAG Heuer, цена по запросу. 4. Платье Mango, 6 499 руб. 5. Сумка Coccinelle, 23 375 руб.
  1. Сапоги Ekonika, 20 990 руб. 2.Очки Dolce & Gabbana, цена по запросу. 3. Часы TAG Heuer, цена по запросу. 4. Платье Mango, 6 499 руб. 5. Сумка Coccinelle, 23 375 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

На прогулку

Серый цвет — идеальная база для любых образов. При правильно выбранной тактике с ним трудно заскучать, даже если нет времени на сложносочиненный аутфит. Пара свободных джинсов, объемная хлопковая рубашка цвета неба плюс остромодный дымчатый жилет — беспроигрышное трио. Завершите парой актуальных челси, приправьте аксессуарами — и вау-эффект гарантирован.

1. Джинсы Diesel, цена по запросу. 2. Серьги L'attrice, 1 199 руб. 3. Рубашка H&M, 1 899 руб. 4. Жилет Mango, 2 499 руб. 5. Челси Respect, 10 599 руб.
  1. Джинсы Diesel, цена по запросу. 2. Серьги L'attrice, 1 199 руб. 3. Рубашка H&M, 1 899 руб. 4. Жилет Mango, 2 499 руб. 5. Челси Respect, 10 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Мы составили список покупок на осень, благодаря которому вы обзаведетесь пятью актуальными (а главное — универсальными) вещами. Изучите рекомендации Passion.ru, чтобы избавиться от проблемы «нечего надеть» на целый сезон!

Фото: Instagram / архивы пресс-служб