3 нескучных способа обыграть серый цвет в осенних образах

На кофе-брейк

Эльза Хоск показывает (и доказывает), что безразмерный блейзер в темном оттенке графита — главный мастхэв. А если вы все еще им не обзавелись — присмотритесь к гардеробу бойфренда. По примеру модели рифмуем его с бланковой футболкой или джемпером в духе принцессы Дианы, добавляем пару светлых джинсов и удобную обувь. У Хоск мы подсмотрели, пожалуй, самый комфортный вариант — теплые слипоны с овечьей шерстью внутри (воспринимайте как спойлер грядущей зимы, когда угги снова отпразднуют свое возвращение).