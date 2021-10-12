3 нескучных способа обыграть серый цвет в осенних образах
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @hoskelsa
На кофе-брейк
Эльза Хоск показывает (и доказывает), что безразмерный блейзер в темном оттенке графита — главный мастхэв. А если вы все еще им не обзавелись — присмотритесь к гардеробу бойфренда. По примеру модели рифмуем его с бланковой футболкой или джемпером в духе принцессы Дианы, добавляем пару светлых джинсов и удобную обувь. У Хоск мы подсмотрели, пожалуй, самый комфортный вариант — теплые слипоны с овечьей шерстью внутри (воспринимайте как спойлер грядущей зимы, когда угги снова отпразднуют свое возвращение).
Фото: Архивы пресс-служб
В офис
Трикотаж — всегда верный выбор, когда хочется нырнуть с головой в теплый плед, а не в завалы на рабочей почте. А если все же нужно собрать волю в кулак — кутайтесь в меланж цвета мокрого асфальта. Миди-платья в лучших традициях минимализма отлично рифмуются и с брутальными сапогами на тракторной подошве, и с аксессуарами деловых леди — стальными часами с перламутровым циферблатом, ювелирными акцентами и стильными солнцезащитными очками.
Фото: Архивы пресс-служб
На прогулку
Серый цвет — идеальная база для любых образов. При правильно выбранной тактике с ним трудно заскучать, даже если нет времени на сложносочиненный аутфит. Пара свободных джинсов, объемная хлопковая рубашка цвета неба плюс остромодный дымчатый жилет — беспроигрышное трио. Завершите парой актуальных челси, приправьте аксессуарами — и вау-эффект гарантирован.
Фото: Архивы пресс-служб
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Фото: Instagram / архивы пресс-служб