Как Шейк, Лопес, Уизерспун и другие знаменитости носят угги: фото

Сара Полсон часто теряется на фоне звездных модниц, а надо бы обратить на ее стиль повышенное внимание. Хотите гармонично вписать высокие валенки в образ — дополните их объемным пальто-коконом соответствующей длины. И это тот самый случай, когда гигантомания в выборе сумки приветствуется: носите все свое с собой, как это делает актриса.

Селебрити показывают, как одеваться зимой, если не удалось спрятаться от минуса в жарких странах. Среди тех, кто не боится многослойности и объема, оказалась Ксения Собчак, Елена Перминова, Наталья Водянова и многие другие. Подробнее читайте на Passion.ru.