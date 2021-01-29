Как Шейк, Лопес, Уизерспун и другие знаменитости носят угги: фото
Ирина Шейк
Фото: Globallook
Самые модные угги сезона — ультракороткие. В доказательство — стритстайл-хроники Ирины Шейк и ее Instagram, в которых модель носит их с базовыми леггинсами и велосипедками. Далеко не тонкий намек на победу валенок состоялся еще осенью 2020-го, когда модель опубликовала «домашнее» селфи в соблазнительных шортах, топе и уггах орехового цвета.
Дженнифер Лопес
Фото: Globallook
Оммаж уггам сделала и Дженнифер Лопес, которая показала отличную альтернативу валенкам. Устав от длительного съемочного дня, поп-дива накинула пушистый халат на вечернее платье с пайетками, а каблуки сменила на мягкие тапочки австралийского бренда.
Риз Уизерспун
Фото: Globallook
Примеру Джей Ло последовала и Риз Уизерспун, которая решила, что лучшей пары для легкого платья с цветочным принтом летом не найти. В фокусе — все те же тапки, которым трудно составить конкуренцию по части комфорта.
Селена Гомес
Фото: Eastnews
Поклонница культовых валенок Селена Гомес вспомнила нулевые и зарифмовала их со свободными трикотажными трениками и свитером крупной вязки. А спрятаться от холода певица решила с помощью остромодной экошубы с фактурой teddy.
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер
Фото: Eastnews
Кендалл Дженнер подтверждает, что ореховые мини-угги — абсолютный мастхэв. Модель разбавила ими монохромный черный образ, соединив их с леггинсами высокой посадки и объемным джемпером. Ограничения, связанные с СOVID-19, ослабли, а привычки после самоизоляции остались: Хейли Бибер решила не усложнять и отправилась на прогулку с подругой в пушистых тапках, надетых на плотные носки.
Алессандра Амбросио
Фото: Eastnews
Флешбек в 2000-е совершила и ангел Victoria’s Secret Алессандра Амброссио, возродив любимый стритстайл-трюк эпохи: спущенные на бедра треники плюс угги. И снова вердикт моделям в карамельном цвете однозначен — носить!
Серена Уильямс
Фото: Eastnews
Серена Уильямс демонстрирует не только истинно женскую магию удерживать несколько вещей в одной руке. Знаменитая теннисистка доказала совместимость уггов и слегка «драматичного», но элегантного жакета в духе восьмидесятых.
Хилари Дафф
Фото: Eastnews
Нарочито небрежный стритстайл от Хилари Дафф — та самая ситуация, когда хочется выйти в «домашнем» и без мейкапа на улицу, но есть риск встретить всех знакомых. Быть может, именно в этом недооцененная прелесть защитных масок?
Кэти Холмс
Фото: Eastnews
Кэти Холмс отправилась на кофе-брейк в эклектичном расслабленном образе. В нем приталенное пальто-бушлат скрепило союз со спортивными брюками и объемными уггами цвета, которым нас уже не удивить.
Дженнифер Гарнер
Фото: Eastnews
Латте в многоразовом стаканчике плюс вернувшиеся из прошлого высокие угги: Дженнифер Гарнер взяла курс на осознанность даже в мелочах и неуклонно следует ему.
Сара Полсон
Фото: Eastnews
Сара Полсон часто теряется на фоне звездных модниц, а надо бы обратить на ее стиль повышенное внимание. Хотите гармонично вписать высокие валенки в образ — дополните их объемным пальто-коконом соответствующей длины. И это тот самый случай, когда гигантомания в выборе сумки приветствуется: носите все свое с собой, как это делает актриса.
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Фото: Instagram / Globallook / Eastnews
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