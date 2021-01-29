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Как Шейк, Лопес, Уизерспун и другие знаменитости носят угги: фото

Ежегодно угги прощаются с нами, но не уходят. А этой зимой модная волна охватила знаменитые австралийские валенки и вынесла их в топ трендов. Снова их носят эталонные модницы — Ирина Шейк, Хейли Бибер, Кендалл Дженнер. Даже придумывают новые сочетания с ними. В ранних 2000-х в уггах частенько щеголяла Пэрис Хилтон и добрая половина Голливуда. Многие помнят, как модно было заправлять в них мешковатые велюровые треники, максимально низко спущенные на бедрах. Отмечаем триумфальное возвращение легендарных Uggs и смотрим, как селебрити носят их сегодня!

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Globallook

Самые модные угги сезона — ультракороткие. В доказательство — стритстайл-хроники Ирины Шейк и ее Instagram, в которых модель носит их с базовыми леггинсами и велосипедками. Далеко не тонкий намек на победу валенок состоялся еще осенью 2020-го, когда модель опубликовала «домашнее» селфи в соблазнительных шортах, топе и уггах орехового цвета.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: Globallook

Оммаж уггам сделала и Дженнифер Лопес, которая показала отличную альтернативу валенкам. Устав от длительного съемочного дня, поп-дива накинула пушистый халат на вечернее платье с пайетками, а каблуки сменила на мягкие тапочки австралийского бренда.

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун

Фото: Globallook

Примеру Джей Ло последовала и Риз Уизерспун, которая решила, что лучшей пары для легкого платья с цветочным принтом летом не найти. В фокусе — все те же тапки, которым трудно составить конкуренцию по части комфорта.

Селена Гомес

Селена Гомес

Фото: Eastnews

Поклонница культовых валенок Селена Гомес вспомнила нулевые и зарифмовала их со свободными трикотажными трениками и свитером крупной вязки. А спрятаться от холода певица решила с помощью остромодной экошубы с фактурой teddy.

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Кендалл Дженнер подтверждает, что ореховые мини-угги — абсолютный мастхэв. Модель разбавила ими монохромный черный образ, соединив их с леггинсами высокой посадки и объемным джемпером. Ограничения, связанные с СOVID-19, ослабли, а привычки после самоизоляции остались: Хейли Бибер решила не усложнять и отправилась на прогулку с подругой в пушистых тапках, надетых на плотные носки.

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио

Фото: Eastnews

Флешбек в 2000-е совершила и ангел Victoria’s Secret Алессандра Амброссио, возродив любимый стритстайл-трюк эпохи: спущенные на бедра треники плюс угги. И снова вердикт моделям в карамельном цвете однозначен — носить!

Серена Уильямс

Серена Уильямс

Фото: Eastnews

Серена Уильямс демонстрирует не только истинно женскую магию удерживать несколько вещей в одной руке. Знаменитая теннисистка доказала совместимость уггов и слегка «драматичного», но элегантного жакета в духе восьмидесятых.

Хилари Дафф

Хилари Дафф

Фото: Eastnews

Нарочито небрежный стритстайл от Хилари Дафф — та самая ситуация, когда хочется выйти в «домашнем» и без мейкапа на улицу, но есть риск встретить всех знакомых. Быть может, именно в этом недооцененная прелесть защитных масок?

Кэти Холмс

Кэти Холмс

Фото: Eastnews

Кэти Холмс отправилась на кофе-брейк в эклектичном расслабленном образе. В нем приталенное пальто-бушлат скрепило союз со спортивными брюками и объемными уггами цвета, которым нас уже не удивить.

Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер

Фото: Eastnews

Латте в многоразовом стаканчике плюс вернувшиеся из прошлого высокие угги: Дженнифер Гарнер взяла курс на осознанность даже в мелочах и неуклонно следует ему.

Сара Полсон

Сара Полсон

Фото: Eastnews

Сара Полсон часто теряется на фоне звездных модниц, а надо бы обратить на ее стиль повышенное внимание. Хотите гармонично вписать высокие валенки в образ — дополните их объемным пальто-коконом соответствующей длины. И это тот самый случай, когда гигантомания в выборе сумки приветствуется: носите все свое с собой, как это делает актриса.

Селебрити показывают, как одеваться зимой, если не удалось спрятаться от минуса в жарких странах. Среди тех, кто не боится многослойности и объема, оказалась Ксения Собчак, Елена Перминова, Наталья Водянова и многие другие. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram / Globallook / Eastnews

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