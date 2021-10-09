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Носите пиджаки бойфренда, как это делают Ратажковски, Шейк и другие

Самые модные блейзеры сезона — на несколько размеров больше, с брутальной линией плеч и рукавами, закрывающими кисти рук. Если в вашем арсенале такой еще не появился, отправляйтесь на миссию в гардероб бойфренда — здесь можно позаимствовать идеальный вариант. Листайте образы звезд в галерее и убеждайтесь, что вариантов стилизации — множество!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эмили Ратажковски

Фото: Globallook

Эмили Ратажковски недавно посетила мероприятие два в одном — аукцион, перетекающий в вечеринку. Костюм с широкими прямыми брюками и блейзер oversize, будто позаимствованный у мужа, стал беспроигрышным ходом. Финальный штрих — лаконичные босоножки на тонких ремешках. Ирина Шейк передавала привет из Парижа в гипертрофированном блейзере, достигшем размахов пальто. К нему — жилет в тон, который занял роль платья, и головокружительные шпильки.

Среди поклонниц «мужских» пиджаков и Елена Перминова, которая носит их и в пир, и в мир, не отставая от коллег по моделингу — Беллы Хадид и Эльзы Хоск.

Вера Брежнева

Ранее мы рассказывали, где купить безупречное пальто на осень. Вдохновение черпаем в образах монарших особ и первых леди, а явки и пароли уже сданы в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram