Носите пиджаки бойфренда, как это делают Ратажковски, Шейк и другие

Эмили Ратажковски недавно посетила мероприятие два в одном — аукцион, перетекающий в вечеринку. Костюм с широкими прямыми брюками и блейзер oversize, будто позаимствованный у мужа, стал беспроигрышным ходом. Финальный штрих — лаконичные босоножки на тонких ремешках. Ирина Шейк передавала привет из Парижа в гипертрофированном блейзере, достигшем размахов пальто. К нему — жилет в тон, который занял роль платья, и головокружительные шпильки.

Среди поклонниц «мужских» пиджаков и Елена Перминова, которая носит их и в пир, и в мир, не отставая от коллег по моделингу — Беллы Хадид и Эльзы Хоск.