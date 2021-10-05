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От идеальных ботинок до уютного кашемира: 5 главных покупок осени

Обязательны к добавлению в wish-лист!
К шопингу все стараются подходить осознанно, и это правильно. Перед тем как отправиться на ежесезонный марафон по магазинам, не забудьте разобрать гардероб и составить список покупок. Мы добавили в него сразу пять пунктов, которые составят идеальную базу на осень — берите на вооружение!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Кашемировый джемпер

С кашемиром трудно конкурировать, поэтому мягкие джемперы уверенно претендуют на то, чтобы стать вашей зоной комфорта осенью. Кутайтесь в объятия оттенков капучино, как это делает Хейли Бибер, или выбирайте любимые цвета из конфетной гаммы, которая точно не позволит заскучать.

1. Джемпер из кашемира и шерсти 12 Storeez, 19 980 руб. 2. Водолазка из кашемира Uniqlo, 6 999 руб. 3. Джемпер из кашемира COS, 14 990 руб.
  1. Джемпер из кашемира и шерсти 12 Storeez, 19 980 руб. 2. Водолазка из кашемира Uniqlo, 6 999 руб. 3. Джемпер из кашемира COS, 14 990 руб.

Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб

Классическое пальто и брутальные ботинки

Широким шагом Мэри-Кейт Олсен дефилирует навстречу холодам, и мы следуем за ней. Дизайнер знает толк в пальто и выбирает их в лучших традициях минимализма. Советуем не отставать и брать на вооружение классические прямые модели из шерсти и кашемира, которые совместимы с абсолютно любой обувью. Брутальные ботинки на тракторной подошве снова в числе фаворитов — смело добавляйте их в список покупок.

1. Пальто Fantôme, 49 900 руб. 2. Ботинки S.Oliver, цена по запросу. 3. Ботинки Portal, 13 990 руб. 4. Челси Mascotte, 11 990 руб.
  1. Пальто Fantôme, 49 900 руб. 2. Ботинки S.Oliver, цена по запросу. 3. Ботинки Portal, 13 990 руб. 4. Челси Mascotte, 11 990 руб.

Фото: Globallook / Архивы пресс-служб

Твидовый жакет

Незаменимы осенью (и не только) твидовые жакеты в духе чинной классики Chanel. Вариант для офиса и вечеринок мы подсмотрели у Камиль Шарьер: инфлюенсер рифмует базу из силуэтных брюк и бланковой футболки с акцентным жакетом из фактурного мерцающего твида. Если встретили модный трофей — не отпускайте. Ставку можно сделать как на консервативные цвета, так и на яркость — изумрудный в стиле Bottega Veneta, Барби-розовый или карамель.

1. Жакет Lime, 6 999 руб. 2. Жакет Sandro, 44 900 руб. 3. Жакет Uterque, 17 990 руб.
  1. Жакет Lime, 6 999 руб. 2. Жакет Sandro, 44 900 руб. 3. Жакет Uterque, 17 990 руб.

Фото: Instagram @camillecharriere / Архивы пресс-служб

Кожаные брюки

Обзавестись парой безукоризненных брюк из кожи (или плотной экокожи) определенно стоит. Пожалуй, это лучший ответ холодам, в котором всегда тепло и комфортно даже в мокрую погоду. Если черные в вашей коллекции уже обосновались, ставьте на цвет — лавандовый, остромодный рыжий или фисташковый. А темные обыгрывайте акцентными аксессуарами или броской верхней одеждой (по примеру Ирины Шейк).

1. Брюки Trussardi, цена по запросу. 2. Брюки I Am Studio, 15 600 руб. 3. Брюки Marc Cain , цена по запросу.
  1. Брюки Trussardi, цена по запросу. 2. Брюки I Am Studio, 15 600 руб. 3. Брюки Marc Cain , цена по запросу.

Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб

Ранее мы рассказывали, где купить идеальное пальто на осень. 10 стильных идей и необычные звездные образы ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / архивы пресс-служб