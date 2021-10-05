От идеальных ботинок до уютного кашемира: 5 главных покупок осени

Твидовый жакет

Незаменимы осенью (и не только) твидовые жакеты в духе чинной классики Chanel. Вариант для офиса и вечеринок мы подсмотрели у Камиль Шарьер: инфлюенсер рифмует базу из силуэтных брюк и бланковой футболки с акцентным жакетом из фактурного мерцающего твида. Если встретили модный трофей — не отпускайте. Ставку можно сделать как на консервативные цвета, так и на яркость — изумрудный в стиле Bottega Veneta, Барби-розовый или карамель.