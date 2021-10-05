От идеальных ботинок до уютного кашемира: 5 главных покупок осени

От идеальных ботинок до уютного кашемира: 5 главных покупок осениОбязательны к добавлению в wish-лист!
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Фото: Eastnews
Кашемировый джемпер
С кашемиром трудно конкурировать, поэтому мягкие джемперы уверенно претендуют на то, чтобы стать вашей зоной комфорта осенью. Кутайтесь в объятия оттенков капучино, как это делает Хейли Бибер, или выбирайте любимые цвета из конфетной гаммы, которая точно не позволит заскучать.
Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб
Классическое пальто и брутальные ботинки
Широким шагом Мэри-Кейт Олсен дефилирует навстречу холодам, и мы следуем за ней. Дизайнер знает толк в пальто и выбирает их в лучших традициях минимализма. Советуем не отставать и брать на вооружение классические прямые модели из шерсти и кашемира, которые совместимы с абсолютно любой обувью. Брутальные ботинки на тракторной подошве снова в числе фаворитов — смело добавляйте их в список покупок.
Фото: Globallook / Архивы пресс-служб
Твидовый жакет
Незаменимы осенью (и не только) твидовые жакеты в духе чинной классики Chanel. Вариант для офиса и вечеринок мы подсмотрели у Камиль Шарьер: инфлюенсер рифмует базу из силуэтных брюк и бланковой футболки с акцентным жакетом из фактурного мерцающего твида. Если встретили модный трофей — не отпускайте. Ставку можно сделать как на консервативные цвета, так и на яркость — изумрудный в стиле Bottega Veneta, Барби-розовый или карамель.
Фото: Instagram @camillecharriere / Архивы пресс-служб
Кожаные брюки
Обзавестись парой безукоризненных брюк из кожи (или плотной экокожи) определенно стоит. Пожалуй, это лучший ответ холодам, в котором всегда тепло и комфортно даже в мокрую погоду. Если черные в вашей коллекции уже обосновались, ставьте на цвет — лавандовый, остромодный рыжий или фисташковый. А темные обыгрывайте акцентными аксессуарами или броской верхней одеждой (по примеру Ирины Шейк).
Фото: Eastnews / Архивы пресс-служб
Ранее мы рассказывали, где купить идеальное пальто на осень. 10 стильных идей и необычные звездные образы ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / архивы пресс-служб