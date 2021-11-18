25 самых обсуждаемых пикантных платьев звезд с красных дорожек: фото

Ирина Шейк часто дает поводы для обсуждения: стритстайл модели тут же разбирают на атомы, а если она и выходит на красную дорожку, то феерично. Чего стоит один образ для вечеринки Vanity Fair в 2015 году, когда звезда подиума появилась в гибриде из кэтсьюта и платья от Versace. Зато гадать, есть ли на модели нижнее белье, не пришлось.