25 самых обсуждаемых пикантных платьев звезд с красных дорожек: фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Леди Гага
Пожалуй, статус одного из самых громких по праву заслужил выход Леди Гаги на 27-ю церемонию MTV VMA в 2010 году. Звезда появилась на красной дорожке в платье из сырого мяса, к которому также были подобраны мясные туфли, клатч и шляпка. Кого-то костюм тартара позабавил, кого-то напугал, кто-то искал в нем тайные смыслы. Особенно досталось певице от зоозащитников: организация PETA сочла его неэтичным.
Фото: Dpa
Дженнифер Лопес
В сентябре 2019-го, в рамках Недели моды в Милане, Дженнифер Лопес вспомнила молодость и эффектно закрыла показ Versace. Донателла посвятила шоу 20-летию знакового для модного Дома принта Jungle и отметить юбилей решила помпезно. Дизайнер выпустила на подиум Джей Ло в практически «голом» платье по мотивам того, в котором она удивила публику на Grammy в 2000-м году. Оба выхода — настоящий фурор.
Фото: Dpa
Меган Маркл
Оставив королевские регалии, Меган Маркл пустилась во все тяжкие. После «Мегзита» герцогиня может себе позволить и пройтись по городу в трениках, и выйти на красную дорожку с экстремальным декольте. На гала-концерт в честь Дня памяти Мег пришла в алом платье Carolina Herrera — с интригующим лифом и необъятной юбкой. Дополнили образ увесистые бриллианты Cartier и лодочки Giuseppe Zanotti. Новость тут же разлетелась по Сети, и юзеры отметили, что миссис Маркл не мешало бы нанять стилиста.
Фото: Eastnews
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян знает не понаслышке, как это — затянуть пояса. Звезда уже успела стать завсегдатаем Met Gala, и если в этом году она превратилась в черную «тень» от Balenciaga, то в 2019-м она прошла сразу несколько кругов ада в платье от Thierry Mugler.
Фото: Globallook
В основе наряда с мокрым эффектом — корсет, который был настолько тесным, что едва давал возможность дышать и передвигаться. Разумеется, в платье Ким не могла даже присесть. После бизнесвумен призналась, что бал превратился для нее в настоящее испытание. Зато Канье был более прагматичным и оделся в лаконичный черный костюм с удобными ботинками — тот самый случай, когда идти против системы — не самый худший выбор.
Белла Хадид
Фото: Globallook
Это винтажное платье Jean Paul Gaultier наделало шума не впервые. В 2002 году в нем дефилировала по подиуму Наоми Кэмпбелл и делала это без белья. В 2021-м на красной дорожке Каннского кинофестиваля в нем сияла Белла Хадид. К слову, по версии читательниц Passion.ru, в модном баттле Наоми потерпела поражение, но с небольшим отрывом.
Меган Фокс
Фото: GettyImages
На MTV VMA Меган Фокс «сделала» всех. Актриса знает, что лучше, чем дизайнерское платье может быть только его отсутствие. Поэтому стилист выбрала для нее абсолютно прозрачную и едва заметную на теле комбинацию Mugler в паре с мерцающими стрингами.
Ирина Шейк
Фото: Globallook
Ирина Шейк часто дает поводы для обсуждения: стритстайл модели тут же разбирают на атомы, а если она и выходит на красную дорожку, то феерично. Чего стоит один образ для вечеринки Vanity Fair в 2015 году, когда звезда подиума появилась в гибриде из кэтсьюта и платья от Versace. Зато гадать, есть ли на модели нижнее белье, не пришлось.
Фото: Globallook / Getty Images / Eastnews / Dpa