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Кто круче? Белла Хадид повторила образ Наоми Кэмпбелл 19-летней давности

Буквально за несколько лет Белла Хадид успела закрепить за собой негласный статус королевы Канн. В хронике ее выходов в платьях цвета жгучего перца обсуждений было немало — чего стоит одна шелковая комбинация с экстремальным разрезом, которая заставила весь мир гадать, было ли на модели нижнее белье. 6 июля состоялось торжественное открытие Каннского кинофестиваля, и мисс Хадид снова зажгла — разбираем образ в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Белла Хадид

Фото: Globallook

Белла вышла на красную дорожку в объятиях истинной роскоши — вечернего платья из кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier. Подчеркнутый силуэт, контраст черного и белого, полупрозрачный шлейф — трудно поверить, что наряду в этом году исполнилось 19 лет. Любопытная деталь: на шоу 2002 года именно в этом платье дефилировала по подиуму Наоми Кэмпбелл. Голосуйте, кому образ от Жана Поля Готье больше к лицу!

Правда, Белла Хадид на этот раз была скромнее и не забыла о нижнем белье под прозрачную деталь. Модель, видимо, знала, что даже с такой интригой ее акции после выхода все равно стремительно пойдут вверх.

Наоми Кэмпбелл для Jean Paul Gaultier Spring 2002 Couture

Наоми Кэмпбелл для Jean Paul Gaultier Spring 2002 Couture

Фото: Vogue.com

Больше подробностей о церемонии открытия Каннского кинофестиваля и нарядах звездных гостей ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Vogue.com

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