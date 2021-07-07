Кто круче? Белла Хадид повторила образ Наоми Кэмпбелл 19-летней давности
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Белла вышла на красную дорожку в объятиях истинной роскоши — вечернего платья из кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier. Подчеркнутый силуэт, контраст черного и белого, полупрозрачный шлейф — трудно поверить, что наряду в этом году исполнилось 19 лет. Любопытная деталь: на шоу 2002 года именно в этом платье дефилировала по подиуму Наоми Кэмпбелл. Голосуйте, кому образ от Жана Поля Готье больше к лицу!
Правда, Белла Хадид на этот раз была скромнее и не забыла о нижнем белье под прозрачную деталь. Модель, видимо, знала, что даже с такой интригой ее акции после выхода все равно стремительно пойдут вверх.
Фото: Vogue.com
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Фото: Globallook / Vogue.com
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