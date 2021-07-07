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Кто круче? Белла Хадид повторила образ Наоми Кэмпбелл 19-летней давности

Буквально за несколько лет Белла Хадид успела закрепить за собой негласный статус королевы Канн. В хронике ее выходов в платьях цвета жгучего перца обсуждений было немало — чего стоит одна шелковая комбинация с экстремальным разрезом, которая заставила весь мир гадать, было ли на модели нижнее белье. 6 июля состоялось торжественное открытие Каннского кинофестиваля, и мисс Хадид снова зажгла — разбираем образ в деталях!