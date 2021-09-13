Меган Фокс — в «невидимом» платье, Мадонна — с новым бюстом и другие звезды на премии MTV VMA

Мадонна появилась на публике в образе дерзкого полицейского, в свойственном ей стиле: в колготках-сетке, кожаном корсете и фуражке. Обтягивающий наряд в выгодном свете подчеркнул обновленный бюст хрупкой Мадонны, который раньше у нее был не такого внушительного размера.

Меган Фокс, наслаждающаяся романтическим периодом отношений с Machine Gun Kelly, позировала на красной дорожке в буквальном смысле невидимом платье Mugler и в обнимку с любимым.