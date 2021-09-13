Меган Фокс — в «невидимом» платье, Мадонна — с новым бюстом и другие звезды на премии MTV VMA
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Мадонна появилась на публике в образе дерзкого полицейского, в свойственном ей стиле: в колготках-сетке, кожаном корсете и фуражке. Обтягивающий наряд в выгодном свете подчеркнул обновленный бюст хрупкой Мадонны, который раньше у нее был не такого внушительного размера.
Меган Фокс, наслаждающаяся романтическим периодом отношений с Machine Gun Kelly, позировала на красной дорожке в буквальном смысле невидимом платье Mugler и в обнимку с любимым.
Хлои Кардашьян на церемонии появилась в кожаном мини-платье-корсете Olivier Theyskens и туфлях Manolo Blahnik. Избранник звезды реалити-шоу барабанщик Трэвис Баркер надел шипованный костюм Thom Browne.
Фото: Getty Images
Пэрис Хилтон для ночи MTV VMA выбрала сверкающее серебряное мини-платье с закрытым верхом и расшитое сотнями камней.
Билли Айлиш вновь вернулась к своему привычному образу — однотонной одежде oversize, скрывающую ее фигуру. А еще совсем недавно молодая звезда позировала для глянца в соблазнительных корсетах, отмечая, что приняла свои формы.
Фото: Getty Images
Lil Nas X перед вручением наград позировал в провокационном образе: с длинными волосами и в сверкающем костюме-платье нежного лавандового оттенка.
Победители MTV Video Music Awards 2021 года:
- Lil Nas X, Montero (Call Me By Your Name) — видео года
- Джастин Бибер — исполнитель года
- Оливия Родриго Drivers License — песня года, лучший новый артист, лучший исполнитель Push (программа MTV)
- Doja Cat feat. SZA, Kiss Me More — лучшая совместная работа.
Фото и видео: Getty Images, Instagram