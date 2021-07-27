10 остромодных сумок, в которых поместится все (и даже вы)
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Wish-лист
Когда после офиса следует йога, а деловые встречи сменяются романтическими, все свое носить с собой — самое верное решение. В бой идут сумки, в которых поместятся необходимые мелочи: пара кед на случай головокружения на высоте шпилек, ежедневник, ланчбокс, косметичка с полным арсеналом и многое другое.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Тренд, само собой, не новый, однако, сумки формата «микро» и «нано» заметно потеснили его. Тем не менее на подиуме уже не первый сезон тотальное господство аксессуаров-гигантов, и спорить с ними все труднее. Даже Chanel экспериментировали с формами и размерами — чего стоит легендарная сумка-хулахуп из коллекции весна-лето 2014.
Фото: Vogue.com
Практика
В пользу гипертрофированных аксессуаров даже есть паблик the Big Bag Club, создатели которого креативно подходят к аутфитам звезд и инфлюенсеров. А мы переходим к модной практике и сумкам, в которых поместится все — даже вы!
Парижанка Лея Сфез выбирает гигантскую сумку-шоппер из лакированной кожи и добавляет ее буквально во все образы. Прохладным днем инфлюенсер отправилась на прогулку в джемпере бойфренда в клетку аргайл, коротких велосипедках и узнаваемых биколорных балетках Chanel. Не заскучать от консервативной гаммы помог акцент — шелковый платок цвета изумруда, подвязанный на ручку сумки.
Плотный текстиль плюс кожа — идеальная (и универсальная) пара: подойдет и на лето, и осенью будет вполне актуальна. Пример Жанетт Медсен показывает, что сумка-трапеция цвета капучино удачно вписывается в расслабленный городской аутфит с трикотажным миди-платьем и ugly-шлепанцами от Канье Уэста, в этом сезоне ставшими легендой. Добавить аксессуар в образ с бикини и плетеной шляпкой — будет еще эффектнее.
Лето — самое время экспериментировать с гипервместительными сумками. Вспоминаем, как еще год назад самые модные девушки Instagram не расставались с крупными аксессуарами от Jacquemus и Loewe. С тех пор мало что изменилось: плетеные сумки по-прежнему на гребне модной волны. Носите на пляж, как это делает Елена Перминова, и в город — в паре с льняными брюками и микротопами.
О том, как нескучно носить одежду из льна, мы рассказывали ранее. Звездные примеры и три стильных идеи ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы персс-служб
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