Сегодня в 09:30

10 остромодных сумок, в которых поместится все (и даже вы)

Пока Дженнифер Лопес качает бицепсы конфетной сумкой-гигантом Coach, а Виктория Бекхэм прячется от назойливых папарацци в сиреневом шоппере, мы предлагаем задуматься о покупке по-настоящему практичного аксессуара. Курс на гигантоманию берем неспроста: в этом сезоне чем больше, тем лучше. Кстати, носить баулы можно в паре с миниатюрными кросс-боди, как это делает Джессика Альба во время шопинга. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!