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Повторяем за Беллой Хадид: 4 способа носить платок этим летом

Платки из мерцающего на солнце шелка и полупрозрачного шифона стали настоящим спасением в жару и с повышением температуры за окном превратились в главный микротренд сезона. Белла Хадид, например, отдыхает от светских будней в Каннах и для яхтенной прогулки выбрала пестрый шарф, который завязала как топ. Мы решили последовать примеру модели и нашли еще несколько стильных способов его носить.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Белла Хадид

Фото: Instagram @bellahadid

Самый простой способ — просто завязать два конца шарфа на шее. Для пляжа — идеально, а если хотите более надежную конструкцию — присмотритесь к лайфхаку от Анны-Лоры Мэ. Инфлюенсер из Парижа скрепила две половины платка обыкновенной резинкой для волос и завязала на спине.

Анна-Лора Мэ

Анна-Лора Мэ

Фото: Instagram @annelauremais

Оливия Калпо примерила принтованный топ от Etro под костюм расслабленного силуэта и не прогадала: образ тут же прибрала к рукам ангел Victoria’s Secret Изабель Гулар. Топ вполне можно сделать и самостоятельно — из плотного платка прямоугольно формы, который нужно надеть как топ-бандо и завязать на пышный бант спереди.

Оливия Калпо

Оливия Калпо

Фото: Instagram @oliviaculpo

Не забываем об одном из самых быстрых трюков — сложить квадратный платок вдвое, чтобы углы были строго параллельно, и завязать на спине по принципу банданы.

София Коэльо

София Коэльо

Фото: Instagram @sofiamcoelho

Остромодный способ носить платки — вместо головного убора или как дополнение к прическам на каждый день. Способов — масса: от банданы и косынки до эффектных бантов, венчающих хвосты и косы.

София Коэльо

София Коэльо

Фото: Instagram @sofiamcoelho

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Фото: Instagram

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