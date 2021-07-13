Повторяем за Беллой Хадид: 4 способа носить платок этим летом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @bellahadid
Самый простой способ — просто завязать два конца шарфа на шее. Для пляжа — идеально, а если хотите более надежную конструкцию — присмотритесь к лайфхаку от Анны-Лоры Мэ. Инфлюенсер из Парижа скрепила две половины платка обыкновенной резинкой для волос и завязала на спине.
Фото: Instagram @annelauremais
Оливия Калпо примерила принтованный топ от Etro под костюм расслабленного силуэта и не прогадала: образ тут же прибрала к рукам ангел Victoria’s Secret Изабель Гулар. Топ вполне можно сделать и самостоятельно — из плотного платка прямоугольно формы, который нужно надеть как топ-бандо и завязать на пышный бант спереди.
Фото: Instagram @oliviaculpo
Не забываем об одном из самых быстрых трюков — сложить квадратный платок вдвое, чтобы углы были строго параллельно, и завязать на спине по принципу банданы.
Фото: Instagram @sofiamcoelho
Остромодный способ носить платки — вместо головного убора или как дополнение к прическам на каждый день. Способов — масса: от банданы и косынки до эффектных бантов, венчающих хвосты и косы.
Фото: Instagram @sofiamcoelho
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Фото: Instagram
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