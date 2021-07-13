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Повторяем за Беллой Хадид: 4 способа носить платок этим летом

Платки из мерцающего на солнце шелка и полупрозрачного шифона стали настоящим спасением в жару и с повышением температуры за окном превратились в главный микротренд сезона. Белла Хадид, например, отдыхает от светских будней в Каннах и для яхтенной прогулки выбрала пестрый шарф, который завязала как топ. Мы решили последовать примеру модели и нашли еще несколько стильных способов его носить.