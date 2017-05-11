Перед выходом из дома мы тратим пару часов на макияж и тщательный подбор одежды. Спешим после работы на маникюр, за новой сумочкой или на встречу с подругами. Возвращаемся уставшими, а тут голодные муж и дети. Элегантное платье отправляется на вешалку, ноги проскальзывают в уютные клетчатые штаны, макияж погибает в неравной борьбе с пенкой для умывания…

Если вы узнали себя, то самое время срочно все это исправлять! Годами мы росли на примерах женщин, идеальных в обществе и неприметных дома. Мы думали: а зачем выряжаться при муже? Он же уже здесь, с вами. А дети и вовсе любят вас такой, какая вы есть. И все-таки, почему мы ценим мнение чужих людей больше, чем родных? К сожалению, именно так это и выглядит, если на работе вы шикарная бизнесвумен, а дома — уставшая женщина в растянутой футболке. Давайте же скорее говорить «нет» всей этой безвкусице. Ведь и дома можно выглядеть стильной и, что самое главное, желанной!

Скажите «да» ярким краскам!

Раскрасьте серые вечера, надев яркое платье. Да, именно платье! Поверьте, домашние тут же заметят, что вы отчего-то похорошели, подтянулись и отлично выглядите. Подберите в любом масс-маркет бутике легкое хлопковое платье. Для дома подойдет мини, а для дачи — макси. Главное, чтобы платье украшал активный принт яркого цвета.

Раскройте свою сексуальность

Прятаться в балахоны вечно невозможно. Забудьте о флисовых сорочках, бесшовных бюстгальтерах и хлопковых панталонах. Порадуйте своего любимого дерзким комплектом. Кстати, в этом сезоне самые модные цвета — фуксия и кроваво-красный. Тонкое кружево или полупрозрачный шифон — что может быть сексуальнее?

Примерьте романтичное белье

Еще один хит бельевой моды — романтизм. Рюши, кружево и мелкий принт напоминают о летних вечерах на берегу реки, закатах и теплом ветре, эстетике прованса и некоторой меланхоличности. Такое настроение не повредит даже самой серьезной даме, особенно весной.

Выбросите старую пижаму

Стильно выглядеть ночью — особое искусство. Пусть вашими лучшими друзьями станут шелк, сатин и тонкое кружево. Изысканные комбинации, оригинальные сексуальные комбинезоны или универсальные комплекты из топа и коротких шортиков в этом сезоне просто обязаны потеснить длинные хлопковые футболки и излишне молодежные комплекты с мультипликационными героями. Идеально подобранный комплект для сна обязательно поднимет градус ваших отношений, а вы почувствуете себя богемной светской львицей.

Замените халат модным кимоно

Конечно, все мы любим завернуться в уютный махровый халат после душа. Впрочем, теперь вы можете позволить себе находиться в нем не более 10 минут (ведь мы по-прежнему думаем о стиле)! Остальное время, которое вы проводите за сборами — макияжем, прической и подбором одежды — лучше провести в компании модного кимоно, украшенного легким цветочным принтом или вышивкой. Такая замена надоевшему халату очень популярна у героинь самых романтичных фильмов и вполне уместна и в реальной жизни. Кстати, некоторые модели можно сочетать с джинсами и смело отправляться так на летнюю прогулку.

Не забывайте, что вы — прекрасная женщина, которая любит не только других, но и саму себя. А это значит, что выглядеть стильно даже дома — одна из ваших обязанностей.

Фото: shutterstock.com, архивы пресс-служб