Сезон отпусков вот-вот начнется. Офисы опустеют: кто-то проведет время в городе, а некоторые везунчики отправятся на отдых в жаркие страны. Но новый купальник нужен всем без исключения! Изучаем тренды этого сезона и выбираем подходящий вариант.

Яркие монокини

Если вы хотите скрыть некоторые недостатки фигуры и ради этого готовы немного пожертвовать загаром, то этот тренд специально для вас. Монокини — слитные купальники, похожие на спортивные — вновь вернулись в моду. Единственное условие — яркие оттенки: красный, синий, лимонный, фуксия. Помните, вы должны выделяться. Смоделировать фигуру могут рюши, баска, твердые чашечки лифа или небольшая юбочка.

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Танкини необычной формы

Для девушек подтянутых и не скрывающих своей сексуальности отлично подойдут танкини с модными ремнями, шнуровкой или же вовсе вязаные модели. Разрезы в самых необычных местах, глубокие декольте, сетка или тонкое переплетение шнурков — такие купальники тоже не способствуют равномерному загару. Но выглядят очень стильно.

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Бикини с принтом

Пляжная классика — бикини — всегда в тренде. В зависимости от вашей фигуры выбирайте трусики с завышенной талией, лиф в виде треугольников или бюстье. Кстати, бикини в стиле ретро смотрятся отлично на любой фигуре. Не забывайте про принты: тропические рисунки добавляют объема, а «виши» и вертикальная полоска его скрадывают. Правило такое: все, что хотим подчеркнуть, должно быть светлого оттенка, а то, что скрываем, — темного. И не списывайте со счетов колор-блок: сочетание будто бы разных частей от разных купальников по-прежнему в тренде.

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Total Black

Черные купальники в этом сезоне так же универсальны, как и маленькое черное платье. Прогулка на яхте, отдых на пляже или даже путешествие по Европе — такой аксессуар будет уместен везде. Черный верх от купальника или монокини можно носить с широкими шортами и кимоно, даже если вы не собираетесь на пляж.

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Фото: istockphoto.com/ru, архивы пресс-служб