Возвращение тигриных принтов и еще 5 модных тенденций 2022 года от Александра Васильева

Однако злоупотреблять шиком и блеском все же не стоит. В этом году у многих появится шанс показать себя на публике, что очень ценно после всех локдаунов и запретов. Главное — не пытаться сразить всех наповал в духе «Я надену все лучшее сразу».

По мнению ведущего «Модного приговора», выделяться — это дурной тон. Не стоит одеваться так, чтобы все умерли. Это ужасное чувство, которым можно отравить новогодний праздник. В попытке вызвать зависть и другие негативные чувства в свой адрес нет ничего хорошего. Как правило, это выглядят смешно и нелепо.

В наступающем году лучше отказаться от кричащего образа и выбрать гармонию.

«Хорошо забытое старое»

Свой очередной виток популярности делают тенденции из 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого века. В 2022-м они могут даже перекликаться в одном образе. Но чтобы выглядеть особенно актуально, стоит сделать акцент на спортивный шик. Ретростиль открывает перед нами новые горизонты и дает простор для экспериментов. А винтажный наряд, к слову, позволит сэкономить средства, ведь его можно найти в секонд-хенде или даже в собственном гардеробе. Вот только обувь обязательно должна быть новой, то же самое касается и аксессуаров: сумочки, клатча, поясов и перчаток.