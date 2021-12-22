Возвращение тигриных принтов и еще 5 модных тенденций 2022 года от Александра Васильева

Возвращение тигриных принтов и еще 5 модных тенденций 2022 года от Александра ВасильеваЗнаменитый историк моды и телеведущий — о том, какие вещи точно должны быть в гардеробе каждой фэшионисты
«Вода-вода, кругом вода»
Символом наступающего 2022-го по китайскому календарю будет Голубой Водяной Тигр. Чтобы угодить хозяину года, стоит выбрать палитру из тех оттенков, что напоминают о море.
Александр Васильев подчеркивает, что главный тренд следующего года — это все оттенки воды: от голубого до нежно-зеленого, а также все переходы между этими цветами. Праздничный наряд можно дополнить блестками или пайетками такого же тона. В качестве блестящего декора также уместны серебристый или белый цвета.
Новый год — самый гламурный праздник страны, поэтому платья, вышитые блестками, бисером или стеклярусом, очень хорошо для этой цели подойдут. К слову, они отсылают нас к моде 2000-х годов.
Фото: freepik.com
«Знай меру»
Однако злоупотреблять шиком и блеском все же не стоит. В этом году у многих появится шанс показать себя на публике, что очень ценно после всех локдаунов и запретов. Главное — не пытаться сразить всех наповал в духе «Я надену все лучшее сразу».
По мнению ведущего «Модного приговора», выделяться — это дурной тон. Не стоит одеваться так, чтобы все умерли. Это ужасное чувство, которым можно отравить новогодний праздник. В попытке вызвать зависть и другие негативные чувства в свой адрес нет ничего хорошего. Как правило, это выглядят смешно и нелепо.
В наступающем году лучше отказаться от кричащего образа и выбрать гармонию.
«Хорошо забытое старое»
Свой очередной виток популярности делают тенденции из 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого века. В 2022-м они могут даже перекликаться в одном образе. Но чтобы выглядеть особенно актуально, стоит сделать акцент на спортивный шик. Ретростиль открывает перед нами новые горизонты и дает простор для экспериментов. А винтажный наряд, к слову, позволит сэкономить средства, ведь его можно найти в секонд-хенде или даже в собственном гардеробе. Вот только обувь обязательно должна быть новой, то же самое касается и аксессуаров: сумочки, клатча, поясов и перчаток.
Фото: freepik.com
«Зима, холода»
В декабре на повестку дня выходит не только праздничный наряд, но и теплая зимняя одежда. Тенденции этого года должны учитывать и моду, и практичность верхней одежды, ведь сейчас так важно быть здоровым и не простудиться.
В тренде пальто: однобортные и двубортные. Двубортные подойдут тем, кто постройнее, а однобортные всем остальным. Натуральные меха сейчас выходят из моды, а вот искусственные, наоборот, в топе. По-прежнему актуальны пуховики: с годами они становятся все технологичнее и удобнее.
«В какие игры играют тигры»
Естественно, в следующем году в моду вернется тигровый принт. Практически все дизайнеры уже включили его в свои новые коллекции.
Если вы тоже хотите следовать модным течениям, помните, что тигр в образе должен быть дозирован. Это очень яркий и дерзкий принт, поэтому достаточно одной-двух вещей в подобной расцветке.
Стоит помнить, что горизонтальные полосы всегда полнят, а вертикальные зрительно сужают, поэтому выбирайте тигриный принт согласно особенностям вашей фигуры.
Фото: freepik.com
«База, прием!»
Если же говорить про базовый гардероб, по мнению историка моды, в этом сезоне в нем обязательно должны быть водолазки черного, бордового, темно-зеленого, который сейчас в тренде, синего, а также белого или кремового цветов. Выбирайте тот, который подходит под одежду из вашего гардероба. Сюда же относятся повседневные брюки, джинсы, пуловеры, кардиганы, жакеты — эти вещи универсальны и подходят практически для любого мероприятия. Хорошо составленный базовый гардероб избавит вас от лишних трат в дальнейшем.
Фото: Instagram @alexandre_vassiliev, GettyImages