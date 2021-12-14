10 стильных шуб из искусственного меха, которые не уступают натуральным

Изделия из экомеха неприхотливы в уходе — гораздо более важным вопросом является сам процесс эксплуатации. Искусственный мех не любит влагу. Если вы вышли в экошубе в дождливую или снежную погоду, не забудьте правильно высушить вещь. Изделие необходимо повесить на вешалку и дать просохнуть на открытом пространстве.

Правило номер один — не сминать и не складывать шубу, когда она влажная: могут появиться заломы. А если это произошло, не пытайтесь избавиться от них самостоятельно, при помощи утюга. Вещь необходимо отнести в химчистку, так как у специалистов есть и профессиональные средства, и специальные щетки, которые помогут восстановить направление ворса.