10 стильных шуб из искусственного меха, которые не уступают натуральным

10 стильных шуб из искусственного меха, которые не уступают натуральнымИ составят достойную конкуренцию наскучившим пуховикам
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Фото: Instagram @emitaz
Выбор Passion.ru
Если вдруг вам наскучили необъятные пуховики и хочется чего-то нового — примерьте экошубу. В ассортименте брендов их действительно много, причем всех мастей. Можно начать сближение с трендом с базовой палитры — капучино, мокрого асфальта или молочно-белого, а можно рискнуть и выбрать цвет. Второй вариант идеален тогда, когда не хочется тратить время на сложный образ. Любой монообраз заиграет по-новому, если добавить к нему акцент насыщенного канареечного, травянисто-зеленого или лавандового оттенков.
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Фото: Архивы пресс-служб
Подчеркнем, что даже самые лаконичные вещи соберутся в интересное сочетание, если в вашем арсенале есть такая классная деталь. Присмотритесь к образу Аннабель Розендаль, который доказывает, что все самое стильное — просто. Инфлюенсер носит белые джинсы в паре с полосатым джемпером, добавляет ковбойские сапоги и объемную карамельную шубу с фактурой Teddy Bear.
Фото: Instagram @annabelrosendahl
Советы по уходу
Анастасия Кравченко
Эксперт химчистки BonBola.ru
Изделия из экомеха неприхотливы в уходе — гораздо более важным вопросом является сам процесс эксплуатации. Искусственный мех не любит влагу. Если вы вышли в экошубе в дождливую или снежную погоду, не забудьте правильно высушить вещь. Изделие необходимо повесить на вешалку и дать просохнуть на открытом пространстве.
Правило номер один — не сминать и не складывать шубу, когда она влажная: могут появиться заломы. А если это произошло, не пытайтесь избавиться от них самостоятельно, при помощи утюга. Вещь необходимо отнести в химчистку, так как у специалистов есть и профессиональные средства, и специальные щетки, которые помогут восстановить направление ворса.
Фото: Instagram @blancamiro
Не рекомендуется стирать экомех в домашних условиях — ни в стиральной машине, ни вручную. Без профессиональных методов сохранить первозданный вид изделия трудно. Если вы поставили пятно на шубе (например, пролили кофе) — сразу же протрите ворс влажной салфеткой. Искусственный материал не такой пористый, как натуральный, и если не медлить, то пятно исчезнет.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб