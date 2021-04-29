Явки и пароли: сколько стоят любимые туфли звезд и где найти дешевле

Пристально наблюдаем за звездными парами, и не только влюбленными. В нашем фокусе — обувь, которую знаменитые модницы присмотрели на сезон, и уже дефилируют в ней по улицам и вдоль алых дорожек. В большинстве случаев ценник кусается, но чтобы балансировать на острие моды было проще, мы нашла сразу пять бюджетных аналогов и уже готовы сдать явки и пароли!