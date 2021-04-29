Явки и пароли: сколько стоят любимые туфли звезд и где найти дешевле
Фото: Eastnews
Роузи Хантингтон-Уайтли: Bottega Veneta (57 050 руб)
Например, Роузи Хантингтон-Уайтли без ума от Bottega Veneta, и в ее коллекции есть все актуальные модели. Ангел Victoria’s Secret носит минималистичные босоножки с квадратными мысами и узнаваемым плетением Intrecciato из весенне-летней коллекции, не снимая. И не зря, ведь они показывают идеальную совместимость с любыми луками. Стоимость оригинала — около 64 000 рублей, а находка от Passion.ru на миниатюрном kitten heel — на 53 000 рублей дешевле.
Фото: Архивы пресс-служб
Еще одна любовь Роузи — мюли The Stretch от Bottega Veneta, которыми обзавелись практически все эталонные модницы. Модель выбрала классический бежевый оттенок, который сливается с тоном кожи.
Фото: Eastnews
Сумма в чеке за такую пару слегка превышает 57 000 рублей, а наш аналог из натуральной кожи стоит меньше 9000 рублей, и это отличная инвестиция в летний гардероб.
Фото: Архивы пресс-служб
Светлана Бондарчук: The Attico (51 000 руб)
Фото: Instagram @a030aa
Эти туфли уже оценили Ким Кардашьян, Дуа Липа, Рианна и Хейли Бибер. Теперь они есть и в модном арсенале Светланы Бондарчук. Речь идет об атласных слингбэках The Attico в лазурном оттенке, которые заняли место туфель Золушки весна-лето 2021. Такая пара обойдется около 51 000 рублей, и найти их в этом цвете — настоящее везение.
Фото: Архивы пресс-служб
Предлагаем обратить внимание на приглушенный васильково-голубой и плетение, которое уж очень напоминает знаменитое Intrecciato от уже упомянутого Bottega Veneta. Туфли, подобные The Attico, можно найти в масс-маркете, и стоимость их не превышает 3500 рублей. Вариант для тех, кто хочет отыграться на цвете в этом сезоне, мы тоже предусмотрели!
Фото: Архивы пресс-служб
Рианна: Amina Muaddi (143 500 руб)
Фото: Globallook
Рианна не изменяет любимым Amina Muaddi с узнаваемым каблуком-«бокалом». В коллекции звезды их много: от ультраярких сатиновых лодочек до мерцающих гладиаторов, которые вошли в новую коллекцию бренда и уже разлетелись по миру. Мы позаботились о том, чтобы сохранить вам 143 500 рублей — ловите бюджетный аналог на завязках и с будуарными перьями впридачу.
Фото: Архивы пресс-служб
Ранее мы разбирали набор любимых аксессуаров Ирины Шейк, в котором обнаружили сумки всех мастей. Топ-5 любимиц модели и их недорогие альтернативы ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / архивы пресс-служб
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