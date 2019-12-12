На работу — юбка-карандаш, в ресторан — платье-миди: 3 стильных образа Мелании Трамп, которые легко повторить

Вооружаемся классическим пальто из фактурного материала, добавляем замшевые сапоги в тон – выбирайте на каблуке комфортной высоты. Из аксессуаров – кожаная сумка с деталями в тон общей гамме образа и темные солнцезащитные очки в винтажном духе. Первая леди предпочла оттенок молочного шоколада, но в качестве базового цвета можно взять абсолютно любой.

Еще один пример элегантности и женственности – супермодель и многодетная мама Наталья Водянова. Какие из ее образов вы точно сможете повторить – читайте на Passion.ru!