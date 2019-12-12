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На работу — юбка-карандаш, в ресторан — платье-миди: 3 стильных образа Мелании Трамп, которые легко повторить

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Globallook

Мелания Трамп отлично справляется с обязанностями первой леди, но при этом в роли жены и матери она ничем не уступает. Вступив в новый статус в 2016 году, когда ее супруг стал 45 президентом США, Мелания стала позиционировать себя как приверженку традиций – в этом смысле ее даже сравнивают с Жаклин Кеннеди. Сдержанность, строгий стиль в одежде – от прежней словенской модели Мелании Кнаусс, позировавшей в миниатюрных бикини (и не только!), будто не осталось и следа. Ее стиль – отличный пример женственности и элегантной роскоши, и вы можете его повторить!

На деловую встречу – элегантное пальто в клетку

Фото: Eastnews

Мелания Трамп умело сыграла на контрасте: к монохромному черному образу первая леди добавила акцент в виде силуэтного пальто в черно-белую клетку. Результат – безупречный аутфит с новым прочтением классики.

  1. Ботильоны Casadei, цена по запросу. 2. Джемпер Springfield, цена по запросу. 3. Пальто Isabel Marant Étoile (Yoox.com), 51 360 руб. 4. Кольцо «Московский ювелирный завод», цена по запросу. 5. Юбка Stradivarius, 1 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Взяв за основу образа клетчатый принт, можно скомбинировать максимально стильный look, который отлично подойдет для важной деловой встречи, плавно перетекающей в коктейль в неформальной обстановке. В качестве монохромной базы добавляем черную водолазку и юбку-карандаш. Обратите внимание на длину юбки: до середины колен или чуть ниже, но так, чтобы ее не было видно из-под пальто. А далее дело за малым – парой ботильонов на шпильке и драгоценными акцентами.

На романтический ужин – платье в стиле сафари

Фото: Dpa

Если и производить впечатление, то настоящий фурор! На встречу с британским премьер-министром Терезой Мэй и ее супругом Мелания Трамп отправилась в бежевом платье с крупными накладными карманами и массивным поясом. Аутфит завершили неизменные детали – классические лодочки на шпильке и дизайнерская сумка.

  1. Ботильоны Alla Pugachova, 11 990 руб. 2. Перчатки Alla Pugachova, 1 990 руб. 3. Платье H&M, 6 499 руб. 4. Ремень Springfield, цена по запросу. 5. Сумка Longchamp, 86 100 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Образ первой леди действительно стоит взять на вооружение, если в планах романтический ужин или встреча с подругами. Платье в стиле сафари дополняем контрастным поясом, лаконичными ботильонами на шпильке и вместительной сумкой. Еще одна подсказка от супруги президента – пара кожаных перчаток. Некогда с ними у госпожи Трамп был связан курьезный случай: на одном из мероприятий она забыла снять одну перчатку – модное фиаско стало предметом бурного обсуждения в Сети.

На прогулку – монолук в шоколадных оттенках

Фото: Globallook

На традиционную ежегодную церемонию в честь Дня благодарения Мелания Трамп вышла в монохромном образе на основе замшевого тренча Burberry и высоких сапог в тон. Еще один не менее элегантный, но более бюджетный образ в вашу копилку!

  1. Сапоги Ekonika, 10 990 руб. 2. Пальто 8 by Yoox, 17 430 руб. 3 Очки Versace (yoox.com), 13 050 руб. 4. Сумка Longchamp, 56 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Вооружаемся классическим пальто из фактурного материала, добавляем замшевые сапоги в тон – выбирайте на каблуке комфортной высоты. Из аксессуаров – кожаная сумка с деталями в тон общей гамме образа и темные солнцезащитные очки в винтажном духе. Первая леди предпочла оттенок молочного шоколада, но в качестве базового цвета можно взять абсолютно любой.

Еще один пример элегантности и женственности – супермодель и многодетная мама Наталья Водянова. Какие из ее образов вы точно сможете повторить – читайте на Passion.ru!

Фото: Globallook, Dpa, Eastnews

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