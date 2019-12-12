На работу — юбка-карандаш, в ресторан — платье-миди: 3 стильных образа Мелании Трамп, которые легко повторить
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Фото: Globallook
На деловую встречу – элегантное пальто в клетку
Фото: Eastnews
Мелания Трамп умело сыграла на контрасте: к монохромному черному образу первая леди добавила акцент в виде силуэтного пальто в черно-белую клетку. Результат – безупречный аутфит с новым прочтением классики.
Фото: Архивы пресс-служб
Взяв за основу образа клетчатый принт, можно скомбинировать максимально стильный look, который отлично подойдет для важной деловой встречи, плавно перетекающей в коктейль в неформальной обстановке. В качестве монохромной базы добавляем черную водолазку и юбку-карандаш. Обратите внимание на длину юбки: до середины колен или чуть ниже, но так, чтобы ее не было видно из-под пальто. А далее дело за малым – парой ботильонов на шпильке и драгоценными акцентами.
На романтический ужин – платье в стиле сафари
Фото: Dpa
Если и производить впечатление, то настоящий фурор! На встречу с британским премьер-министром Терезой Мэй и ее супругом Мелания Трамп отправилась в бежевом платье с крупными накладными карманами и массивным поясом. Аутфит завершили неизменные детали – классические лодочки на шпильке и дизайнерская сумка.
Фото: Архивы пресс-служб
Образ первой леди действительно стоит взять на вооружение, если в планах романтический ужин или встреча с подругами. Платье в стиле сафари дополняем контрастным поясом, лаконичными ботильонами на шпильке и вместительной сумкой. Еще одна подсказка от супруги президента – пара кожаных перчаток. Некогда с ними у госпожи Трамп был связан курьезный случай: на одном из мероприятий она забыла снять одну перчатку – модное фиаско стало предметом бурного обсуждения в Сети.
На прогулку – монолук в шоколадных оттенках
Фото: Globallook
На традиционную ежегодную церемонию в честь Дня благодарения Мелания Трамп вышла в монохромном образе на основе замшевого тренча Burberry и высоких сапог в тон. Еще один не менее элегантный, но более бюджетный образ в вашу копилку!
Фото: Архивы пресс-служб
Вооружаемся классическим пальто из фактурного материала, добавляем замшевые сапоги в тон – выбирайте на каблуке комфортной высоты. Из аксессуаров – кожаная сумка с деталями в тон общей гамме образа и темные солнцезащитные очки в винтажном духе. Первая леди предпочла оттенок молочного шоколада, но в качестве базового цвета можно взять абсолютно любой.
Еще один пример элегантности и женственности – супермодель и многодетная мама Наталья Водянова. Какие из ее образов вы точно сможете повторить – читайте на Passion.ru!
Фото: Globallook, Dpa, Eastnews
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