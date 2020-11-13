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Звездные модницы вернули тренд на велюровые костюмы из 2000-х

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Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон, 2020 г.

Фото: Globallook

Велюровые костюмы Juicy Couture буквально взрывали хит-парад трендов в 2000-х годах. Их королевой стала «Блондинка в шоколаде» Пэрис Хилтон, а вместе с ней к ним пристрастились ее подруги — Николь Ричи, Ким Кардашьян и Бритни Спирс.

Селебрити носили мешковатые брюки ультранизкой посадки и укороченные худи из велюра самых сочных оттенков. Самыми популярными были конфетный розовый и лазурно-голубой. Носили их тогда с вьетнамками, массивными кроссовками или с уггами. В 2020 году ностальгировать по тренду взялась Ким Кардашьян и решила заработать на нем крупный гонорар. Для этого модель привлекла легендарную икону стиля нулевых — Пэрис Хилтон, с которой они вооружились знаменитыми глянцевыми сумками Louis Vuitton и велюровыми костюмами. Теперь они входят в линейку бренда Ким.

Не так давно триумфальное возвращение тенденции отметила певица Дуа Липа, которая примерила неоновый спортивный костюм и поделилась серией снимков в своем Instagram. Полюбилась удобная деталь и Ирине Шейк. Брючная двойка из мягкого текстурного трикотажа настолько точно отражает дух эпохи китча, что ее появление в гардеробах фэшионисток даже не удивляет. Как и то, что костюм Juicy Couture 2004 года стал частью коллекции музея Виктории и Альберта, сообщает The Sun.

Фото: Instagram, Dpa, Globallook

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