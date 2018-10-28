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На что обратить внимание при выборе идеальной укороченной модели дубленки

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Дубленка Ostin, 5999 руб.

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Пока столбик термометра медленно, но верно приближается к минусовой отметке, пора подумать о верхней одежде. Самой модной вещью этого сезона стала классическая дубленка укороченного силуэта. Такая не только спасет вас от суровых холодов, но и сделает ваш образ более стильным.

Гармоничные сочетания

Если вы консервативная натура, то дубленка идеально вам подходит. Этот вид одежды абсолютно универсален. Он органично смотрится как с элегантными платьями, так и с базовыми джинсами и свитером. Любителям стабильности лучше отдавать предпочтение моделям, выполненным в натуральных цветах: черном или песочном. Остальные могут решиться и на более смелые варианты. Яркие дубленки и цветной мех подойдут далеко не всем представительницам женского пола.

Игра на контрастах

Лаконичный крой, прямой фасон и укороченный силуэт — модные дубленки в этом сезоне выглядят достаточно просто и порой даже дерзко. Это и есть их главное преимущество! Минимализм этой верхней одежды позволяет создавать самые разные сочетания. Поэтому пока не настали заморозки, воспользуйтесь моментом: играйте на контрастах и комбинируйте дубленку с шелком, шифоном и другими легкими и полупрозрачными тканями. Поверьте, грубая дубленка в байкерском стиле составит отличную пару элегантному вечернему платью. Мода любит эксперименты!

В поиске идеала

Прежде чем покупать долгожданную дубленку, проверьте ее на качество. Во-первых, верхняя одежда не должна сковывать движений. Во-вторых, обратите внимание на то, чтобы дубленка была сшита из крупных кусков. В таком случае вероятность того, что изделие деформируется, сводится к минимуму.

Кроме того, обязательно уточните, как ухаживать за дубленкой. Некоторые модели запрещено отдавать в химчистку. Это повод задуматься: через несколько сезонов вашей дубленке определенно понадобится уход, однако сделать это будет проблематично.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб

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