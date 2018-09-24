Приталенный силуэт, кружево и другие секреты стиля невероятной Моники Беллуччи

Большинство современных стилистов при подборе гардероба исходят из цветотипа внешности, так вот актриса – это яркий представитель типа «Зима». Таким роковым красавицам просто грех не носить вещи черного цвета – они еще больше подчеркивают их сексуальность. Так что, если вам тоже посчастливилось родиться с темным цветом волос и светлой фарфоровой кожей, добавьте в свой гардероб одежду мрачных оттенков. Будьте уверены, маленькое черное платье, которое завещала Коко Шанель, на вас будет смотреться просто фантастически.

Приталенный силуэт

Мода на оверсайз? Монику Беллуччи это не касается. Обладательница прекрасной фигуры, она не упускает возможность похвастаться своими идеальными формами. В каком бы образе не появилась актриса, она всегда сделает акцент на талии. Женственная, элегантная и манящая – в облегающем платье Моника Беллуччи предел всех мечтаний.