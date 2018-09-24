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Приталенный силуэт, кружево и другие секреты стиля невероятной Моники Беллуччи

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Моника Беллуччи будоражит фантазии миллионов мужчин. Несмотря на то, что актрисе уже 53 года, ее привлекательность со временем ничуть не убавилась. Секс-символ, икона стиля и звезда Голливуда, Моника Беллуччи по сей день остается одной из самых привлекательных и страстных женщин. Венсан Кассель, наверняка, кусает локти, ведь упустить такую женщину – настоящая трагедия. Passion.ru решил разобраться, в чем секрет непревзойденного стиля актрисы. Берите на заметку, может быть, какой-то из ее тайных фокусов подойдет и вам.

Total black

Жгучая брюнетка Моника Беллуччи – настоящий консерватор. Ее гардероб не отличается особым разнообразием, но это совсем не плохо. У актрисы за долгие годы карьеры уже выработался свой собственный стиль, и она не намерена от него отступать. Например, в одежде Моника Беллуччи предпочитает вещи классического черного цвета.

Моника Беллуччи

Фото: Luca Cutolo

Большинство современных стилистов при подборе гардероба исходят из цветотипа внешности, так вот актриса – это яркий представитель типа «Зима». Таким роковым красавицам просто грех не носить вещи черного цвета – они еще больше подчеркивают их сексуальность. Так что, если вам тоже посчастливилось родиться с темным цветом волос и светлой фарфоровой кожей, добавьте в свой гардероб одежду мрачных оттенков. Будьте уверены, маленькое черное платье, которое завещала Коко Шанель, на вас будет смотреться просто фантастически.

Приталенный силуэт

Мода на оверсайз? Монику Беллуччи это не касается. Обладательница прекрасной фигуры, она не упускает возможность похвастаться своими идеальными формами. В каком бы образе не появилась актриса, она всегда сделает акцент на талии. Женственная, элегантная и манящая – в облегающем платье Моника Беллуччи предел всех мечтаний.

Моника Беллуччи

Фото: Yan Maisani

Кстати говоря, перенять этот трюк у актрисы очень полезно. В этом сезоне все дизайнеры воспевают оду настоящей грации и элегантности. Подчеркнуть самую красивую женскую часть тела можно с помощью широкого пояса или модных драпировок в области талии.

Костюмы

Моника Беллуччи

Фото: MediaPunch\face to face

Мужчина в хорошо скроенном костюме – это верх совершенства, однако девушки в таком же деловом образе выглядят не менее привлекательно. Моника Беллуччи явно отдает предпочтение классическим блейзерам и брюкам – даже для красной дорожки она выбирает строгий костюм. Ошибочно полагать, что он уместен только в пределах офиса, брюки-палаццо отлично смотрятся с кроссовками, а объемный блейзер можно накинуть поверх легкого платья – прекрасная альтернатива уже всем надоевшим джинсам и кардиганам.

Кружево

Моника Беллуччи

Фото: Jack Abuin

Моника Беллуччи – это абсолютное воплощение женственности и элегантности, ее выходы в свет всегда сопровождаются миллионами комплиментов. Платье с кружевом – излюбленный наряд актрисы, в таком образе она выглядит моложе на несколько лет. Кстати говоря, кружевные ансамбли подойдут не только для светских выходов, даже в повседневной жизни можно носить вещи с ажурными узорами. Но с этим стоит быть поосторожнее – главное не переборщить!

Больше образов звездной красотки ищите в нашей галерее!

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: EastNews, GlobalLookPress

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