Самые модные образы героинь культовых фильмов, которые актуальны и сегодня

Думаем, вы с нами согласитесь, что всериал "Друзья", в отличие от "Секса в большом городе" показал более доступную моду, поэтому повторить образы главных героинь не составит труда. Конечно, над ними придется работать и видоизменять практически все, кроме, разве что идеальных вечерних выходов! Черные макси-платья на токнких бретелях - верх женственности и стиля, поэтому, если не знаете, что надеть на важное мероприятие - ищи ответ в сериале. Стесняетесь показывать руки? Пиджак мужа или бойфренда волне подойдет для того, чтобы их визуально замаскировать.