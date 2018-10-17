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Самые модные образы героинь культовых фильмов, которые актуальны и сегодня

Мода циклична и в новом сезоне в тренде то, что носили в 60-х, 70-х и 80-х. В общем, ретро правит бал. А значит стоит освежить в памяти аутентичные тренды. Проще всего этого сделать, пересмотрев фильмы и сериалы, снятые в прошлом веке, например, идеальные свитера лучше искать в сериале "Друзья", учиться составлять образы в стиле гранж по фильму "Джиа", а спортшик впервые появился на экранах в фильме "Семейка Тененбаум". Passion.ru пересмотрел несколько нетленок и отобрал для вас самые актуальные модные фишки, которые пригодятся и сегодня.

Нет ничего более стильного, чем базовые вещи. Во многих фильмах прошлого века вы без труда найдете героинь, которые одеты, на первый взгляд, очень просто. Например, скандальная модель Джиа в исполнении Анджелины Джоли практически весь фильм ходила в майках-алкоголичках и джинсах-мом. Ингда меняла топы на базовые рубашки, но каждый ее аутфит выглядел вкусно. В основном за счет деталей: ремня с широкой пряжкой, расстегнутых пуговиц, подвернутых брючин или аксессуаров.

Кадр из кинофильма "Джиа"

В вещах простого кроя появлялась и Марго Тененбаум в фильме Уэса Андерсона "Семейка Тененбаум". Этот фильм, кстати, можно в целом назвать кладезью идей для составления образов в стиле спорт-шик. Сочетать теннисное платье от Lacoste и длинную шубу, да еще и дополнять look детской заколочкой могла бы только самая смелая модница. В фильмах Андерсона стиль продуман до мелочей, стоит лишь посмотреть кино, а в голове уже рождаются идеи новых аутфитов.

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Кадр из к/ф "Семейка Тененбаум"

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Пожалуй, 80-ые были настоящим расцветом моды. Именно той, что привыкли носить и изучать мы с вами. В 80-ые мода окончательно освободилась от рамок и границы между вечерней и повседневной одеждой начали постепенно стираться. В фильме Уита Стиллмана "Последние дни диско" вы откроете для себя чудесный мир стиля жителей Нью-Йорка, сможете рассмотреть все контрасты между расслабленными скромными образами и аутфитами для тусовок. И да! Обратите внимание на то, как круто героини носят паейтки. Пригодится для составления look'ов на предновогодние корпоративы.

Кадр из к/ф "Последние дни Диско"

Фильма Годара, как и Андерсона - настоящий сундук с сокровищами для тех, кто стремится познать, изучить и применить моду прошлого. Если вам нравится парижская мода 60-х, то без просмотра, например, "Безумного Пьеро" вам точно не обойтись. Его героиня так мастерски носит красное платье! Так легко и непринужденно, а ведь красный - один из самых сложных и опасных цветов.

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Кадр из кинофильма "Безумный Пьеро"

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Еще один фильм, пропитанный парижским духом - "Мечтатели". Да, снят он уже в 2003, но действие происходит в конце 60-х в Париже. Блистательная Ева Грин так беспечна в отношении своего внешнего вида, но именно благодаря этому ее стиль привлекателен и оригинален. Всегда мечтали идеально носить винтаж - в этом фильме вы найдете пару-тройку отменных идей.

Кадр из к/ф "Мечтатели"

Кстати, о винтаже. Вещи с историей давно уже стали не просто ярким дополнением к образу, но и базовыми предметами гардероба. Возьмем хотя бы кожаные куртки. Легкая потертость "косухам" очень идет. А подсмотреть идеальный фасон можно в одном из самых первых фильмов Джонни Деппа - "Плакса". Хотя, там не только на куртки можно смотреть. Гранжа и рок-н-ролла в этом фильме предостаточно, а ведь это сейчас модно.

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Кадр из кинофильма "Плакса"

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Думаем, вы с нами согласитесь, что всериал "Друзья", в отличие от "Секса в большом городе" показал более доступную моду, поэтому повторить образы главных героинь не составит труда. Конечно, над ними придется работать и видоизменять практически все, кроме, разве что идеальных вечерних выходов! Черные макси-платья на токнких бретелях - верх женственности и стиля, поэтому, если не знаете, что надеть на важное мероприятие - ищи ответ в сериале. Стесняетесь показывать руки? Пиджак мужа или бойфренда волне подойдет для того, чтобы их визуально замаскировать.

Кадр из сериала "Друзья"

Если вы не смотрели какие-то из этих фильмов - самое время провести пару вечеров у телевизора!

Текст: Диана Гербер

Фото: kinopoisk, кадры из фильмов

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