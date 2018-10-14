Как правильно носить и с чем сочетать вещи в цветную клетку, чтобы выглядеть стильно

Будьте готовы к тому, что такое пальто - подчинит под себя весь образ. А значит, обращаться с ним нужно аккуратно. Платье в полоску надеть, конечно, можно, но все-таки пока не стоит. Избегайте лишних принтов и подбирайте аксессуары в тон полосочкам на пальто.

Кстати, белые нити - отличный повод надеть белую обувь. Да, осень. Но зато так модно! А ботинки можно и обработать специальными грязе и водо-отталкивающими средствами.

Рок-н-ролл