Как правильно носить и с чем сочетать вещи в цветную клетку, чтобы выглядеть стильно

Casual-классика
Удлиненное пальто в клетку давно стало классикой базового гардероба. Но, если еще в прошлом сезоне, это пальто было в серую клетку, то в этом в оранжевую, розовую, фиолетовую... В общем, в любую. Главное, чтобы оттенок был довольно насыщенным.
Будьте готовы к тому, что такое пальто - подчинит под себя весь образ. А значит, обращаться с ним нужно аккуратно. Платье в полоску надеть, конечно, можно, но все-таки пока не стоит. Избегайте лишних принтов и подбирайте аксессуары в тон полосочкам на пальто.
Кстати, белые нити - отличный повод надеть белую обувь. Да, осень. Но зато так модно! А ботинки можно и обработать специальными грязе и водо-отталкивающими средствами.
Рок-н-ролл
В свободное от работы и дресс-кода время стоит попробовать кое-что экстремально модное. Берем пример с Кейт Мосс в ее лучшие годы и надеваем брюки в яркую клетку, дополняем look массивными ботинками в стиле миллитари, слегка нейтрализуем яркость образа однотонным светлым свитером, а от осенней прохлады спасаемся или стильной косухой, или экстрамодной искусственной шубой. Рок-н-ролл, так ро-к-ролл!
Стильный офис
Этой осенью яркий клетчатый принт добрался даже до аксессуаров. Дизайнеры призывают не отказываться от сложного рисунка, а приобретать хотя бы обувь и сумки. Согласитесь, понять, с чем сочетать, например, небольшую cross-body намного проще, чем пытаться весь образ подстроить даже под жакет. Особенно после "отмены" правила на схожесть сумки и обуви. Вы можете самый базовый аутфит, например, ля офиса, разбавить броской сумочкой в цветную клетку. Она будет интересно выглядеть как в сочетании с классическим пальто цвета camel, так и с юбкой (в нашем случае шортами) и блузой молочного или белого цвета.
Текст: Диана Гербер
Фото: архивы пресс-служб