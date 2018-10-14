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Как правильно носить и с чем сочетать вещи в цветную клетку, чтобы выглядеть стильно

Вещи в цветную клетку - еще один привет из прошлого. Возрождением этого тренда мы обязаны Дому моды Versace. Именно с легкой руки Донателлы этой осенью каждая модница просто обязана примерить хотя бы одну вещь в фиолетовую, красную или желтую клетку. А черный, серый и синий - пускай пока подождут.

Casual-классика

Удлиненное пальто в клетку давно стало классикой базового гардероба. Но, если еще в прошлом сезоне, это пальто было в серую клетку, то в этом в оранжевую, розовую, фиолетовую... В общем, в любую. Главное, чтобы оттенок был довольно насыщенным.

1 - Сапоги H&M, 2999 руб.; 2 - Свитер UNIQLO, 2999 руб.; 3- Пальто UNITED COLORS OF BENETTON, цена по запросу; 4 - Джинсы Levi's (AIZEL.ru), 8500 руб.; 5 - Сумка Pinko Love, 21 540 руб.; 6 - Серьги EXCLAiM, 3190 руб.

Будьте готовы к тому, что такое пальто - подчинит под себя весь образ. А значит, обращаться с ним нужно аккуратно. Платье в полоску надеть, конечно, можно, но все-таки пока не стоит. Избегайте лишних принтов и подбирайте аксессуары в тон полосочкам на пальто.

Кстати, белые нити - отличный повод надеть белую обувь. Да, осень. Но зато так модно! А ботинки можно и обработать специальными грязе и водо-отталкивающими средствами.

Рок-н-ролл

1 - Брюки UNITED COLORS OF BENETTON, цена по запросу; 2 - Шуба Monki, 6500 руб.; 3 - Ботинки RIO FIORE, цена по запросу; 4- Свитер из кашемира Zara, 11 999 руб.; 5 - Сумка SAVE my Bag, 4500 руб.

В свободное от работы и дресс-кода время стоит попробовать кое-что экстремально модное. Берем пример с Кейт Мосс в ее лучшие годы и надеваем брюки в яркую клетку, дополняем look массивными ботинками в стиле миллитари, слегка нейтрализуем яркость образа однотонным светлым свитером, а от осенней прохлады спасаемся или стильной косухой, или экстрамодной искусственной шубой. Рок-н-ролл, так ро-к-ролл!

Стильный офис

1 - Пальто Bershka, 4999 руб.; 2 - Рубашка Laurel, цена по запросу; 3 - Шорты Mango, цена по запросу; 4 - Ботфорты Zara, 9999 руб.; 5 - Сумка Zara, 4999 руб.

Этой осенью яркий клетчатый принт добрался даже до аксессуаров. Дизайнеры призывают не отказываться от сложного рисунка, а приобретать хотя бы обувь и сумки. Согласитесь, понять, с чем сочетать, например, небольшую cross-body намного проще, чем пытаться весь образ подстроить даже под жакет. Особенно после "отмены" правила на схожесть сумки и обуви. Вы можете самый базовый аутфит, например, ля офиса, разбавить броской сумочкой в цветную клетку. Она будет интересно выглядеть как в сочетании с классическим пальто цвета camel, так и с юбкой (в нашем случае шортами) и блузой молочного или белого цвета.

Текст: Диана Гербер

Фото: архивы пресс-служб

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