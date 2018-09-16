Под питона, круглые, микро и другие актуальные модели сумок этой осени

Сумка-седло – это стильный привет из 90-х. Силуэт этой сумки изобрел Джон Гальяно, когда работал в Christian Dior. Нетрудно догадаться, что название модели напрямую связано с ее формой – с такой сумкой вы всегда будете на коне!

Ну, раз все «болеют» ностальгией, почему бы и нам не подцепить эту модную инфекцию? Сумка в стилистике Дикого Запада – отличное дополнение к вашему осеннему образу. Кстати говоря, она очень удобная. На ремешке, цепочке или кольце – такая модель будет вашей верной спутницей в этом холодном сезоне.

Дико модно

Леопарды, змеи, зебры – кажется, будто мы попали в зоопарк. Мода на животные принты настолько захватила публику, что, наверное, не найдется человека, у которого бы не было чего-нибудь анималистичного. Но согласиться стоит: «дикие» узоры выглядят очень эффектно.