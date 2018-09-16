Под питона, круглые, микро и другие актуальные модели сумок этой осени

Новый формат
Время глобальных экспериментов! В этом сезоне обратите внимание на сумки круглой формы. И хотя смотрятся такие модели необычно, вы быстро привыкните к этому модному тренду и не захотите с ним расставаться.
Сумки-шары есть уже почти везде. Как только на высоких подиумах отгремели показы Louis Vuitton, Balmain и Chanel, масс-маркет сразу переманил к себе новый тренд, так что выбор моделей не ограничивается ничем. С принтом, бахромой, тиснением или вышивкой – вы можете отдать предпочтение любой модели, главное – ее необычная форма. А вот с размером лучше не перебарщивать, выбирайте сумку среднего размера – это самый удобный вариант!
Микро-сумки
В тренде – сумки для дюймовочек: они настолько маленькие, что туда поместится разве что телефон. Но не стоит сразу отбрасывать этот вариант. Конечно, такая модель совсем не универсальная, зато какая красивая! Возьмите ее себе на заметку: иметь в гардеробе такую микро-сумку точно стоит, потому что она идеально дополнит ваш вечерний образ. Маленькая и аккуратная она придаст женственности и легкости.
Мир Дикого Запада
Сумка-седло – это стильный привет из 90-х. Силуэт этой сумки изобрел Джон Гальяно, когда работал в Christian Dior. Нетрудно догадаться, что название модели напрямую связано с ее формой – с такой сумкой вы всегда будете на коне!
Ну, раз все «болеют» ностальгией, почему бы и нам не подцепить эту модную инфекцию? Сумка в стилистике Дикого Запада – отличное дополнение к вашему осеннему образу. Кстати говоря, она очень удобная. На ремешке, цепочке или кольце – такая модель будет вашей верной спутницей в этом холодном сезоне.
Дико модно
Леопарды, змеи, зебры – кажется, будто мы попали в зоопарк. Мода на животные принты настолько захватила публику, что, наверное, не найдется человека, у которого бы не было чего-нибудь анималистичного. Но согласиться стоит: «дикие» узоры выглядят очень эффектно.
Сумка с животным принтом – это идеальный вариант для тех, кто хочет быть в тренде, но боится поддаться эксперименту. Все-таки надеть леопардовое пальто решится не каждая, а вот взять с собой модный аксессуар аналогичной расцветки не стоит труда. Кстати говоря, сочетать животные принты не так уж и сложно: самое простое – это, конечно, монохромные образы, но комбинация разных цветовых решений или узоров тоже имеет место быть.
Два в одном
Для тех, кто хочет чего-то необычного подойдут комбинированные модели. Кстати, такой подход очень удобный – вы при желании можете совместить сразу несколько трендов. Однако в таком случае больше ничем не перегружайте образ: пусть сумка будет солирующим элементов вашего аутфита, остальные элементы должны быть более сдержанными.
Кожа и клетка, клетка и винил, кожа и мех и так до бесконечности – комбинаций может быть огромное количество разных цветов, текстур и форм – вы точно найдете для себя идеальный дуэт.
Текст: Татьяна Зубахина
Фото: архивы пресс-служб