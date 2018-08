Звериный принт, цветная клетка и еще 8 самых горячих трендов этой осени

Звериный принт в этом сезоне актуален как никогда! Сейчас в культуре идет мощная волна заимствования из 80-ых и нулевых, а для тех периодов анималистический принт – главный must have. Этой осенью мода играет по-крупному, если раньше нам твердили, что звериные принты - это прерогатива аксессуаров и обуви, то сейчас можно встретить этот рисунок на пальто, свитерах, юбках и платьях! Если Вы соберете total look из подобных принтов, то уж точно косо никто не посмотрит! Отдельная тема – стилизованный зверинный принт, это когда рисованный паттерн под шкуру животных расписывают в необычные цвета (например, бирюзово-коричневый леопард или сине-желтая змея), можно уверенно сказать, что такая история будет в тренде еще не один сезон!