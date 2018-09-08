Уроки изящности: как элегантно сесть в машину и не попасть в неловкую ситуацию

Чаще всего мы наблюдаем ситуацию, когда дама сама открывает себе дверь в машину и пытается «угнездиться» на сиденье, мужчина же гордо садится за руль. Так же бывает и в такси. А не должно быть! Наш постоянный эксперт рассказывает о том, как правильно леди сесть в авто.