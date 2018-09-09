6 трендов в верхней одежде, которые вам стоит взять на вооружение этой осенью

Кажется, что образ в черной цветовой гамме специально для тех, кто не хочет привлекать к себе внимание. Но это совсем не так. Благородный черный иногда выглядит ярче самых сочных оттенков. Тем более если это черная кожа.

В 90-х выходит культовый фильм «Матрица», и все сразу сходят с ума. Моментально мода высокотехнологичного будущего появилась у нас в гардеробе. Странно, что сейчас делает ее популярной? Может быть, тенденция к ретроспективе?

В общем, черный кожаный плащ в этом сезоне обязательно нужно приобрести фанатам фильма. А если еще добавить узкие темные очки, которые были так популярны этим летом, то вас точно можно будет спутать с героем из «Матрицы».

На самом деле вещи из кожи всегда универсальны, они редко выходят из моды. Байкерские косухи, плащи, куртки с меховыми деталями — даже если что-то из этого набора перестанет быть популярным, будьте уверены, долго эта вещь не будет пылиться в шкафу.

Акценты на талии