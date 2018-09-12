Сексуальное или базовое? На какие модели нижнего белья стоит обратить внимание этой осенью

Обращайте больше внимание на объем, потому что именно он обеспечивает основную поддержку: бра должен располагаться параллельно полу и комфортно сидеть на крайней паре крючков. Чашечки тоже нужно выбирать тщательно: соблазнительные лифы с эффектом push-up, конечно, выгодно подчеркнут самую красивую женскую часть тела, однако в теплое время года, от таких моделей лучше отказаться. Тем более, что модная общественность сейчас всеми руками за естественность, и полупрозрачные лифы смотрятся не менее привлекательно.

Носить каждый день сексуальные кружевные комплекты тоже не стоит – такое белье подойдет скорее для особенного случая. В повседневной жизни отдавайте предпочтение натуральным тканям: вещи из синтетики не позволяют телу дышать, так что нежелательно проводить в них слишком много времени.

В то же время не забывайте баловать себя красивыми бра или элегантными боди – и пусть под одеждой никто не видит, как вы замечательно выглядите, зато все заметят вашу уверенную походку и умение держаться с достоинством.

Кстати говоря, этой осенью присмотритесь к ярким моделям: сочный бургунди или нежный лавандовый на пике популярности, а самые смелые могут примерить даже яркие канареечные комплекты – так и в дождь, и в холод с вами будет частичка лета.