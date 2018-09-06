Женское здоровье: 5 типов выделений, указывающих, что вам пора к врачу

Выделения из влагалища являются одной из самых частых жалоб, с которой обращаются женщины. Либо выделений много, либо, наоборот, их катастрофически недостает. Как же понять, что является нормой, а что патологией? Однозначный ответ один — обратиться к гинекологу или дерматовенерологу. Но все же к своему организму нужно прислушиваться и уметь видеть те самые сигналы, что он нам посылает.
Цвет, запах, консистенция, объем, густота и даже вкус выделений меняются в зависимости от фазы цикла, наступления беременности, менопаузы, послеродового периода и, конечно, при любых заболеваниях женских половых органов.
Для простоты восприятия выделим пять наиболее часто встречающихся выделений, которые может наблюдать у себя женщина.
1. Прозрачные и прозрачно-белые выделения
Если такие выделения без запаха и без субъективных ощущений, то они являются вариантом нормы для женщины. При этом их объем и густота могут меняться в зависимости от фазы цикла. Эти физиологические выделения состоят из влагалищного транссудата (то, что просачивается через стеночки сосудов влагалища), отмерших клеток, слизи, железистого секрета, пота, лактобактерий и других микроорганизмов, являющихся обитателями влагалищной микрофлоры в норме. Из-за наличия лактобактерий иногда может присоединяться легкий кисловатый запах, но в норме он не сильно выражен. У кого-то выделения от природы более обильные, у кого-то менее — все это варианты нормы и не требует коррекции.
2. Белые обильные выделения
Самый частый вариант отклонения от нормы — белые обильные выделения с кислым запахом, зудом, иногда творожистой консистенции. Они могут сопровождаться покраснением, отечностью и болезненностью половых органов. Такие выделения являются признаком размножения дрожжеподобных грибов рода Candida — это всем известная так называемая молочница. И несмотря на обилие рекламы препаратов от молочницы, нельзя лечить ее самостоятельно. Для начала нужно обратиться к гинекологу или дерматовенерологу, чтобы доктор взял анализы и подтвердил наличие именно грибов рода Candida. Ведь за такой симптоматикой может скрываться и другое, более грозное заболевание.
3. Желтые выделения
В небольшом количестве и при отсутствии запаха желтые выделения могут являться вариантом нормы. Но чаще подобные выделения сопровождаются неприятным запахом, повышенной густотой, зудом, болезненностью. Это может являться признаком воспалительных и инфекционных заболеваний гонококковой, трихомонадной, хламидийной и др. природы. Если такие выделения появились после незащищенного полового акта, нужно немедленно обратиться к врачу и обследоваться. Но даже если это для вас вариант нормы, в этом нужно убедиться на приеме у врача.
4. Зеленые выделения
Выделения зеленого цвета — это почти всегда патологический тип выделений. Подобный цвет возникает из-за присоединения чужеродных микроорганизмов, их активной жизнедеятельности и размножения, а также из-за выработки большого количества клеток-защитников нашего организма — лейкоцитов, которые сражаются с патогенными микробами. Самыми частыми причинами появления зеленых и зелено-желтых выделений являются бактериальный вагиноз, трихомонадный, гонококковый, хламидийный кольпиты, цервициты, уретриты, эндометриты и многие другие воспалительные заболевания.
5. Кровянистые или черные выделения
Черные и коричневые выделения — это тоже разновидность кровянистых (красных). Помимо менструальных выделений, все остальные варианты появления крови во влагалище являются очень опасными. Они могут быть как симптомами различных заболеваний (эктопия шейки матки, истинная эрозия шейки матки, кондиломы, полипы, кисты, дисплазия шейки матки, эндометрит, эндометриоз, различные опухоли), так и признаками приема неподходящих гормональных контрацептивов, наступления менопаузы. Также подобные жалобы могут наблюдаться при повышенной сухости влагалища, тогда кровь появляется после полового акта. В любом случае это повод для незамедлительного обращения к гинекологу.
Важно помнить, что изменение цвета выделений в ту или иную сторону не является самостоятельным подтверждением какого-либо диагноза — это лишь сигнал для необходимости обследования у доктора.
Врач обычно проводит опрос, осмотр в зеркалах, производит РН-метрию, по необходимости может взять мазки на флору и заболевания, передающиеся половым путем, провести цитологическое, культуральные (посевы), серологические (кровь) исследования, ультразвук и т. д. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, только лишь заметив изменения в цвете выделений. Во-первых, эти изменения могут быть вариантом нормы, о чем говорилось выше, а во-вторых, бесконтрольный прием препаратов может привести к непредсказуемым последствиям, даже если эти же лекарства когда-то принимала ваша мама, или сестра, или подруга, или бабушка, у которой были точно такие же симптомы. Будьте внимательны к своему здоровью, прислушивайтесь к сигналам и не болейте!
Текст: Анна Тодорова
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