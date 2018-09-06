Женское здоровье: 5 типов выделений, указывающих, что вам пора к врачу

Выделения из влагалища являются одной из самых частых жалоб, с которой обращаются женщины. Либо выделений много, либо, наоборот, их катастрофически недостает. Как же понять, что является нормой, а что патологией? Однозначный ответ один — обратиться к гинекологу или дерматовенерологу. Но все же к своему организму нужно прислушиваться и уметь видеть те самые сигналы, что он нам посылает.

Цвет, запах, консистенция, объем, густота и даже вкус выделений меняются в зависимости от фазы цикла, наступления беременности, менопаузы, послеродового периода и, конечно, при любых заболеваниях женских половых органов.

Для простоты восприятия выделим пять наиболее часто встречающихся выделений, которые может наблюдать у себя женщина.

1. Прозрачные и прозрачно-белые выделения

Если такие выделения без запаха и без субъективных ощущений, то они являются вариантом нормы для женщины. При этом их объем и густота могут меняться в зависимости от фазы цикла. Эти физиологические выделения состоят из влагалищного транссудата (то, что просачивается через стеночки сосудов влагалища), отмерших клеток, слизи, железистого секрета, пота, лактобактерий и других микроорганизмов, являющихся обитателями влагалищной микрофлоры в норме. Из-за наличия лактобактерий иногда может присоединяться легкий кисловатый запах, но в норме он не сильно выражен. У кого-то выделения от природы более обильные, у кого-то менее — все это варианты нормы и не требует коррекции.