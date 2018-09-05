Как составить гармоничный образ женщинам с узкими бедрами и большим бюстом

Если у вас большая грудь и узкие бедра, значит, вы обладательница фигуры «перевернутый треугольник». И хотя многие считают это недостатком, на самом деле у такого телосложения множество плюсов. Девушки с такими формами выглядят очень соблазнительно. Главная их задача — придать своей фигуре женственности и уравновесить силуэт.

Объемный низ

Обладательницам фигуры «перевернутый треугольник» точно повезло: им достались удивительно стройные ноги. Радуйтесь, такой подарок есть не у всех, так что нужно пользоваться им по максимуму.

Чтобы фигура выглядела пропорционально, нужно акцентировать внимание на бедрах. Широкие брюки, юбки с рюшами, оборки, яркие цвета — с помощью дополнительного объема ваши ноги будут выглядеть еще более привлекательно, а большая грудь не станет сильно выделяться на фоне стройных бедер.

Также лучше избегать обтягивающих брюк, джинсов скинни и юбок-карандашей — такие силуэты, наоборот, подчеркнут недостатки вашей фигуры. Кстати говоря, эту ошибку регулярно совершает Анна Семенович. Несмотря на то что телеведущая не страдает от лишнего веса, ее фигура выглядит очень грузной из-за большой груди и облегающих джинсов.