Как составить гармоничный образ женщинам с узкими бедрами и большим бюстом

Если у вас большая грудь и узкие бедра, значит, вы обладательница фигуры «перевернутый треугольник». И хотя многие считают это недостатком, на самом деле у такого телосложения множество плюсов. Девушки с такими формами выглядят очень соблазнительно. Главная их задача — придать своей фигуре женственности и уравновесить силуэт.
Объемный низ
Обладательницам фигуры «перевернутый треугольник» точно повезло: им достались удивительно стройные ноги. Радуйтесь, такой подарок есть не у всех, так что нужно пользоваться им по максимуму.
Чтобы фигура выглядела пропорционально, нужно акцентировать внимание на бедрах. Широкие брюки, юбки с рюшами, оборки, яркие цвета — с помощью дополнительного объема ваши ноги будут выглядеть еще более привлекательно, а большая грудь не станет сильно выделяться на фоне стройных бедер.
Также лучше избегать обтягивающих брюк, джинсов скинни и юбок-карандашей — такие силуэты, наоборот, подчеркнут недостатки вашей фигуры. Кстати говоря, эту ошибку регулярно совершает Анна Семенович. Несмотря на то что телеведущая не страдает от лишнего веса, ее фигура выглядит очень грузной из-за большой груди и облегающих джинсов.
Акценты на талии
Обычно у представительниц фигуры «перевернутый треугольник» слабо выражена линия талии, однако эту проблему легко исправить. Достаточно подчеркнуть силуэт с помощью широкого пояса, и вы будете выглядеть более женственно. Отдавайте предпочтение приталенным жакетам, от трапециевидных моделей и объемных подплечников лучше отказаться. Не стесняйтесь экспериментировать с цветовой гаммой, яркие детали в области пояса подчеркнут талию и сделают ваш образ более элегантным и женственным.
Анфиса Чехова уже научилась выгодно представлять свою фигуру. В присборенном платье с поясом она выглядит очень привлекательно, а ее объемные формы не выделяются на фоне стройных бедер.
Даже если от рождения у вас достаточно пропорциональная фигура, со временем она может сильно видоизмениться. Например, многие спортсменки страдают из-за объемного верха. Так, несмотря на хрупкую фигуру Ляйсан Утяшевой, ее бюст и плечи сильно контрастируют с узкими бедрами.
Убираем лишний объем
Скорректировать объемный верх тоже можно с помощью одежды. В этом сезоне очень популярны асимметричные силуэты — это как раз та самая палочка-выручалочка для представительниц объемной груди. Такие фасоны нейтрализуют разницу между верхом и низом.
Также отдавайте предпочтение мягким формам и вертикальным линиям, они визуально вытягивают силуэт и делают фигуру более пропорциональной.
В то же время остерегайтесь лишних акцентов на области груди. Контрастные цвета, объемные аксессуары и рюши — такие детали только еще больше добавят объема. При этом необязательно отказываться от декольтированных вырезов. Круглые или V-образные не испортят вашу фигуру, но оголенные плечи будут смотреться совсем не выгодно.
Текст: Татьяна Зубахина
Фото: Starface, Shutterstock, Instagram