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Бюст на свободе: Ирина Шейк пришла на вечеринку в тесном корсете

За личной жизнью Ирины Шейк с придыханием наблюдают тысячи поклонников, и это не только потому, что модель является одной из самых желанных женщин мира. Вначале муза дизайнеров закрутила краткосрочный роман с экс-супругом Ким Кардашьян Канье Уэстом, а затем папарацци поймали ее на выходе из дома ее бывшего бойфренда Вито Шнабеля. С Канье Ирина благополучно рассталась, и следующим шагом стала новая (и очень короткая) стрижка в паре с ультрадерзким образом. К чему бы это?
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Неделя моды в Нью-Йорке в самом разгаре, и сквозь бетонные джунгли мегаполиса вовсю пробираются селебрити. 8 сентября состоялась вечеринка Bvlgari, на которую Ирина Шейк приехала во всеоружии. Модель затянула пояса в буквальном смысле — с помощью тесного глянцевого корсета LaQuan Smith, который едва не вытеснил бюст на свободу. Стоимость такого — 515 долларов (около 37 700 рублей). К дерзкой детали Шейк добавила гиперобъемные джинсы карго от The Attico за 1090 долларов (около 79 800 рублей). Последний штрих — минималистичные босоножки цвета капучино.

Фееричным выход сделал не только дерзкий корсет, но и новая стрижка модели — рваный боб с челкой и эффектом модной укладки. Стилист рассказала, какие референсы показывать в салоне, если вы захотели тотально изменить имидж. Подробности — в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook