Бюст на свободе: Ирина Шейк пришла на вечеринку в тесном корсете

Неделя моды в Нью-Йорке в самом разгаре, и сквозь бетонные джунгли мегаполиса вовсю пробираются селебрити. 8 сентября состоялась вечеринка Bvlgari, на которую Ирина Шейк приехала во всеоружии. Модель затянула пояса в буквальном смысле — с помощью тесного глянцевого корсета LaQuan Smith, который едва не вытеснил бюст на свободу. Стоимость такого — 515 долларов (около 37 700 рублей). К дерзкой детали Шейк добавила гиперобъемные джинсы карго от The Attico за 1090 долларов (около 79 800 рублей). Последний штрих — минималистичные босоножки цвета капучино.

Фееричным выход сделал не только дерзкий корсет, но и новая стрижка модели — рваный боб с челкой и эффектом модной укладки. Стилист рассказала, какие референсы показывать в салоне, если вы захотели тотально изменить имидж. Подробности — в материале Passion.ru.