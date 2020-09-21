Бренд Gucci продает джинсовые комбезы с пятнами от травы за 107 000 рублей
Фото: Vogue.com
Итальянский бренд продает модникам брюки с пятнами от травы и джинсовые комбинезоны, которые напоминают униформу садовников или фермеров из американских сериалов. Силуэт максимально расслабленный, везде потертости, а от колен и ниже — травяные пятна. Поклонники гранжа оценят: в комбезе за 107 000 рублей можно выглядеть так, будто бы вы только-только закончили стричь газон.
Об идее креативного директора модного Дома Алессандро Микеле рассказал Daily Mail. А в комментариях обсуждение не на шутку разгорелось. «Много лет назад на моих джинсах были настоящие пятна от травы. И стоили они всего 14 фунтов (около 1400 рублей — прим. ред.). Это делает меня старейшим законодателем моды?», «Интересно, дизайнер вообще когда-нибудь видел реальные пятна от травы? Даже их расположение неверное», «Я тоже так выглядел после недели работы в саду», «Точно, надо выйти в свет в своих джинсах для сада. На них настоящие пятна» — пишут в комментариях.
Фото: Gucci.com, Vogue.com
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