Испортят фигуру и «съедят» рост: какие джинсы давно пора выбросить
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lenaperminova
Актуальные джинсы сезона выглядят так, будто бы вы взяли их на время у бойфренда: широкие, объемные, порой слегка не по размеру в талии. Фэшионистки пускают в ход разные приемы: носят брутальные кожаные ремни или оставляют пояс в свободном падении — с талии на бедра. Среди остромодных пар — прямые, подчеркивающие бедра, а также клеш от колен, которые активно возвращают Кейт Мосс и Виктория Бекхэм. Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов.
Рваные скинни
Фото: Eastnews
Дженнифер Лопес отправилась за сыном в школу, а аутфит выбрала такой, чтобы заставить пап его одноклассников понервничать. Певица надела плотную водолазку (а дело было летом), к ней — пару рваных скинни-джинсов, которые будто ждали своего звездного часа в гардеробе с 2010-го.
Фото: Eastnews
За многие годы икона стиля 2007-го Аврил Лавин не изменилась. Совсем наоборот: певица старается поддерживать имидж «плохой девчонки» и кумира тинейджеров. Уловки использует из прошлого — например, сочетание узких джинсов с громоздкими туфлями на платформе.
Капри
Фото: Eastnews
Шэрон Стоун не тратит время на сложносочиненные образы и легко выходит на красную дорожку в майке-алкоголичке, просвечивающим бра цвета фуксии и джинсах. Деним, возможно, и имеет место быть на светских мероприятиях, но явно не капри с потертостями и твилли вместо пояса.
На резинке или с текстильным поясом
Фото: Globallook
Меган Фокс наняла стилистку и в рекордно сжатые сроки стала одной из главных фэшионисток. Правда, модные прегрешения прошлого все еще следуют за ней. Например, облегающие джинсы из нестиранного денима с текстильным поясом, которые лишили изгибов даже безукоризненную фигуру Мег. Вердикт — долой из гардероба. Как и скинни-джинсы с поясом-резинкой.
«Съедающие» рост
Фото: Eastnews
Потерпела поражение с джинсами и Хилари Дафф, которая, впрочем, и не претендовала на то, чтобы блистать в стритстайл-хрониках. Джинсы, которые до беременности, вероятно, были свободными и прямыми, визуально добавили еще пару килограммов и «съели» несколько сантиметров роста. Поддали масла в огонь и кеды на тонкой подошве.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram