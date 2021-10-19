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Испортят фигуру и «съедят» рост: какие джинсы давно пора выбросить

Энди Уорхол считал джинсы гениальным изобретением человечества и даже посвятил им часть своей автобиографической «Философии». Массовому увлечению денимом поддался (и даже сдался) весь мир — уверены, вы тоже. Джинсы могут как сыграть на руку, так и стать причиной модного поражения. Чтобы избежать последнего, мы составили список моделей и сочетаний, о которых давно пора забыть. А для вдохновения — галерея образов звездных модниц, которые можно взять как референс для выбора удачной пары.