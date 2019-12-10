От шелковых корсетов до классических костюмов: как менялся стиль Моники Беллуччи с 90-х годов и до наших дней

Моника Беллуччи – одна из самых желанных женщин планеты, которая с каждым годом все прочнее закрепляет этот статус. Известность актрисе принесли роли в таких фильмах, как «Малена», «Матрица», «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра» и многие другие. В свои 55 звезда продолжает блистать на обложках глянцевых журналов, в рекламных кампаниях известных домов моды, остается музой и иконой стиля для многих. Любопытно, что сегодня Беллуччи все чаще цитирует свои образы 1990-х и 2000-х годов, и выглядит в них еще ярче. Об эволюции стиля итальянской красавицы рассказывает Passion.ru!