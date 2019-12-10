От шелковых корсетов до классических костюмов: как менялся стиль Моники Беллуччи с 90-х годов и до наших дней
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
1999 – 2002 гг.
Фото: Dpa
Комбинации из легких полупрозрачных тканей стали настоящей визитной карточкой Беллуччи в конце 90-х. Подхватив один из знаковых трендов десятилетия, актриса представляла его в разных вариациях и цветах. Но фаворитами остались дерзкое черное кружево, атласные корсеты и максимально глубокие декольте.
2003 – 2007 гг.
Фото: GettyImages
Образ готической принцессы Моника подала в своей интерпретации, переходя от классических брюк-палаццо и элегантных платьев в пол к будуарным нарядам на основе туго затянутых корсетов и переливающегося атласа во всех оттенках розового. Обязательно – нескромный вырез, акцентные statement-украшения и головокружительно высокие шпильки.
2008 – 2012 гг.
Фото: Eastnews
В стиле Моники Беллучи появляются сразу несколько знаковых деталей – строгие брючные костюмы и «хищные» принты, которые звезда демонстрирует с самых дерзких ракурсов. На смену шелковым платьям в пол все чаще приходят двойки на основе брюк-палаццо и приталенных блейзеров, замиксованные с топами в бельевом стиле и бюстье. Блейзеры чередуются и с жилетками, а образы, вдохновленные эстетикой дендизма, дополняются небрежно расстегнутыми рубашками по типу мужских. Анималистичных принтов Моника явно не боится, умело применяя их и в монолуках, и в качестве локальных акцентов.
2014 – 2016 гг.
Фото: Globallook
Бесконечная любовь к пламенно-красному цвету, контрастные детали, смелые платья из полупрозрачного кружева и, конечно, брючные двойки сопровождают Беллуччи на красной дорожке. Звезда нередко возвращается к готике, и примеряя платья из струящегося бархата с пикантными разрезами от бедра, и эффектные макси из гипюра. Итальянка не изменяет любви к увесистым ювелирным украшениям и мастерски сочетает целые комплекты в рамках одного аутфита.
2017 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Этот период – настоящая эпоха total black в имидже Моники. Здесь нашлось место черному цвету во всех его самых дерзких вариациях – приталенных комбинезонах с брюками-клеш, элегантным платьям-миди в контрастный горошек, платьям с корсетами (правда, более сдержанным, чем те, что актриса носила в конце 90-х) и блестящим монолукам.
2019 г.
Фото: Globallook
2019 год запомнился яркими выходами Беллуччи, среди которых – ее появление в классических костюмах и абсолютно прозрачных бюстье под расстегнутым блейзером, смелом платье-макси из красного кружева, приоткрывшего черную комбинацию. Актриса заставила весь мир засомневаться в том, что в сентябре ей исполнилось 55 лет.
Ранее в фокусе нашего внимания оказалась Николь Кидман – любительница ярких цветов, причудливых форм и фасонов. Об эволюции стиля актрисы читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews, GettyImages, Dpa, Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!