Красное кружево и черное боди: 54-летняя Моника Беллуччи впечатлила образом на Венецианском кинофестивале

На фотоколле в честь показа 54-летняя актриса появилась в полупрозрачном красном кружевном платье с черным корсетным боди от Dolce & Gabbana, подчеркнувшем ее роскошную фигуру. Рукава длиной 7/8 и юбка со шлейфом были украшены множественными воздушными оборками.