Красное кружево и черное боди: 54-летняя Моника Беллуччи впечатлила образом на Венецианском кинофестивале

В минувшую субботу, 31 августа, в Венеции в рамках 76-го Венецианского кинофестиваля прошел спецпоказ перемонтированной версии киноленты «Необратимость» режиссера Гаспара Ноэ (оригинальная версия вышла на экраны в 2002 году – прим.ред.). Обновленную версию на суд зрителей представили исполнители главных ролей — бывшие супруги Моника Беллуччи и Венсан Кассель.
На фотоколле в честь показа 54-летняя актриса появилась в полупрозрачном красном кружевном платье с черным корсетным боди от Dolce & Gabbana, подчеркнувшем ее роскошную фигуру. Рукава длиной 7/8 и юбка со шлейфом были украшены множественными воздушными оборками.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
А вам нравится образ Моники Беллуччи?
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
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