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От эффектных комбинаций до экстравагантных макси: как менялся стиль Николь Кидман с 90-х годов и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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2019 г.

Фото: Globallook

Эксперименты коснулись не только творчества Николь Кидман, но и стиля. За два десятилетия он изменился до неузнаваемости, чего не скажешь о самой актрисе — в свои 52 она по-прежнему в прекрасной форме и часто радует поклонников яркими выходами на красную дорожку. Эволюцию стиля Кидман проследил Passion.ru, и главные наблюдения — в этом материале!

1996 – 1999 гг.

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1996 г.

Фото: Globallook

Во второй половине 90-х яркая блондинка с помадой винного цвета буквально покорила светский Голливуд. Мир с интересом наблюдал не только за перевоплощениями актрисы в кинематографе, но и за ее громким романом с Томом Крузом. Стиль Николь в этот период — женственный, даже богемный. Главное оружие — будуарные комбинации, шелковые платья-макси и тонкие шпильки.

2000 – 2004 гг.

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2000 г.

Фото: Globallook

Кидман редко переходит на темную сторону, но если и делает это, то облачаясь в шелка с головы до ног. В остальном — молочно-белые и нежные кремовые оттенки, легкие полупрозрачные ткани, блестящий декор и никакого стеснения — акцент смещен на силуэт и бесконечные стройные ноги (рост актрисы — 180 см).

2007 – 2010 гг.

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2007 г.

Фото: Dpa

Светлые тона Николь Кидмон, по всей видимости, решила сделать своей визитной карточкой. Правда, в череде светских вечеров нашлось место и яркой цветовой гамме. Здесь — платья насыщенных красных, изумрудных и конфетно-розовых оттенков. Обязательное условие — максимально высокие шпильки!

2011 – 2015 гг.

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2011 г.

Фото: Globallook

В выборе платьев актриса редко проигрывает — роскошные макси, декорированные жемчугом и мерцающими камнями, обилие блеска и акцентных деталей, струящиеся ткани и полупрозрачные вставки блондинке определенно к лицу. Впрочем, как и базовый набор цветов Кидман, включающий в себя кремовый беж, глубокий черный, пламенеющий красный и серую дымку.

2016 – 2018 гг.

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2016 г.

Фото: Globallook

В 2016 году Николь будто бы дала стилистам полный карт-бланш. Ее наряды яркие, порой даже неординарные, цитирующие деконструктивизм и абстрактное искусство. Неотъемлемой деталью остаются блестки — платья, усыпанные пайетками и глиттером успели стать трейдмаркой Кидман. От легкомысленных розовых платьев с многочисленными шифоновыми оборками звезда переходит к брутальным готическим образам на основе черного цвета и грубой обуви. А затем так же непринужденно возвращается к классике вечернего жанра.

2019 г.

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Фото: Globallook

Эксперименты с формой и фактурой продолжаются, и в ход идут футуристические мотивы, графичные контрасты черного и белого. Хотя стиль Кидман не теряет элегантности и будуарного шика. Тому доказательство — брючные костюмы с декором из пайеток и перьев, строгие блейзеры oversize и платья-миди из ажурных тканей.

По иному пути эволюционировал стиль Шарлиз Терон, переходя от блеска и вычурности нулевых к более консервативным формам. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews, GettyImages, Dpa, Globallook

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