От эффектных комбинаций до экстравагантных макси: как менялся стиль Николь Кидман с 90-х годов и до наших дней
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
1996 – 1999 гг.
Фото: Globallook
Во второй половине 90-х яркая блондинка с помадой винного цвета буквально покорила светский Голливуд. Мир с интересом наблюдал не только за перевоплощениями актрисы в кинематографе, но и за ее громким романом с Томом Крузом. Стиль Николь в этот период — женственный, даже богемный. Главное оружие — будуарные комбинации, шелковые платья-макси и тонкие шпильки.
2000 – 2004 гг.
Фото: Globallook
Кидман редко переходит на темную сторону, но если и делает это, то облачаясь в шелка с головы до ног. В остальном — молочно-белые и нежные кремовые оттенки, легкие полупрозрачные ткани, блестящий декор и никакого стеснения — акцент смещен на силуэт и бесконечные стройные ноги (рост актрисы — 180 см).
2007 – 2010 гг.
Фото: Dpa
Светлые тона Николь Кидмон, по всей видимости, решила сделать своей визитной карточкой. Правда, в череде светских вечеров нашлось место и яркой цветовой гамме. Здесь — платья насыщенных красных, изумрудных и конфетно-розовых оттенков. Обязательное условие — максимально высокие шпильки!
2011 – 2015 гг.
Фото: Globallook
В выборе платьев актриса редко проигрывает — роскошные макси, декорированные жемчугом и мерцающими камнями, обилие блеска и акцентных деталей, струящиеся ткани и полупрозрачные вставки блондинке определенно к лицу. Впрочем, как и базовый набор цветов Кидман, включающий в себя кремовый беж, глубокий черный, пламенеющий красный и серую дымку.
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
В 2016 году Николь будто бы дала стилистам полный карт-бланш. Ее наряды яркие, порой даже неординарные, цитирующие деконструктивизм и абстрактное искусство. Неотъемлемой деталью остаются блестки — платья, усыпанные пайетками и глиттером успели стать трейдмаркой Кидман. От легкомысленных розовых платьев с многочисленными шифоновыми оборками звезда переходит к брутальным готическим образам на основе черного цвета и грубой обуви. А затем так же непринужденно возвращается к классике вечернего жанра.
2019 г.
Фото: Globallook
Эксперименты с формой и фактурой продолжаются, и в ход идут футуристические мотивы, графичные контрасты черного и белого. Хотя стиль Кидман не теряет элегантности и будуарного шика. Тому доказательство — брючные костюмы с декором из пайеток и перьев, строгие блейзеры oversize и платья-миди из ажурных тканей.
По иному пути эволюционировал стиль Шарлиз Терон, переходя от блеска и вычурности нулевых к более консервативным формам. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews, GettyImages, Dpa, Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!