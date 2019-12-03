От эффектных комбинаций до экстравагантных макси: как менялся стиль Николь Кидман с 90-х годов и до наших дней

Эксперименты коснулись не только творчества Николь Кидман, но и стиля. За два десятилетия он изменился до неузнаваемости, чего не скажешь о самой актрисе — в свои 52 она по-прежнему в прекрасной форме и часто радует поклонников яркими выходами на красную дорожку. Эволюцию стиля Кидман проследил Passion.ru, и главные наблюдения — в этом материале!