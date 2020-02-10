От пламенно-красного шелка до дерзкого черного кружева: эффектное нижнее белье для особых случаев и не только

Пожалуй, одна из самых универсальных деталей бельевого гардероба, которой максимально просто найти применение. Например, использовать его в главной роли или миксовать с брючными костюмами. Эффектное кружево плюс строгие формы и головокружительные шпильки — формула безупречного вечернего образа. Берем на заметку к 14 февраля!

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