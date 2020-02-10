От пламенно-красного шелка до дерзкого черного кружева: эффектное нижнее белье для особых случаев и не только
Насыщенный красный и оттенки бордо
Фото: Архивы пресс-служб
Эксперты института Pantone назвали пламенно-красный (Flame Scarlet) одним из главных оттенков сезона. К цвету страсти присоединяется насыщенный бордо и все его градации. Делая ставку на палитру «с характером», вы всегда остаетесь в выигрыше: красный отлично смотрится на теле, контрастируя с тоном кожи даже тогда, когда золотистые поцелуи солнца давно не касались ее. Для особенного вечера выбираем роскошные материалы — переливающийся шелк или тонкое кружево с затейливыми паттернами.
Дерзкое черное кружево
Фото: Архивы пресс-служб
Без черного кружева явно не обойтись, ведь это классика жанра, которая вписывается в любой аутфит и абсолютно любые планы на вечер. Это секретное оружие добавляет уверенности в себе даже тогда, когда скрыто под слоями теплой одежды. Перед дерзким кружевным комплектом в союзе с чулками, черными лодочками на каблуке и каплей любимого парфюма вряд ли кто-то сможет устоять.
Нежные пудровые оттенки
Фото: Архивы пресс-служб
Нежность и чувственность — история, окрашенная легкими оттенками розовой пудры. Гамма нежных кремовых оттенков — это всегда беспроигрышная идея подарка для романтических натур. Психологи, полагая, что цвет нижнего белья многое может рассказать о его владелице, говорят о пастельно-розовом как о цвете, который тешит «внутреннего ребенка». К тому же романтическое настроение коррелирует с ним абсолютно всегда!
Эффектные боди
Фото: Архивы пресс-служб
Пожалуй, одна из самых универсальных деталей бельевого гардероба, которой максимально просто найти применение. Например, использовать его в главной роли или миксовать с брючными костюмами. Эффектное кружево плюс строгие формы и головокружительные шпильки — формула безупречного вечернего образа. Берем на заметку к 14 февраля!
В выборе нижнего белья себе или в подарок много нюансов: от качества материала и исполнения до правильно подобранного размера. Заручившись поддержкой экспертов, Passion.ru раскрывает секреты бра-фиттинга — подробнее читайте здесь.
Фото: архивы пресс-служб
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