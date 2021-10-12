Эвелина Хромченко рассекретила главный аксессуар сезона: как его носить
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
В этом году платки стали чуть ли не главными аксессуарами, доказательство чему — их высокая концентрация на подиуме. Разберем на примере осенних коллекций. Плотные черные косынки заняли почетное место в числе фаворитов Донателлы Версаче. По подиуму (и вне его) в них щеголяют Ирина Шейк и сестры Хадид.
Платки удачно дополняют монохромные образы Max Mara. Осенне-зимняя коллекция бренда станет гидом для тех, кто хочет совместить комфорт и стиль в одном флаконе. Не поскупилась на аксессуары и Мария Грация Кьюри и разбавила принтованным шелком монохромную линейку Christian Dior.
Впрочем, главные поклонники косынок остаются верны своему стилю и вне быстро меняющихся тенденций. Королева Елизавета II носит их на прогулки как альтернативу своим затейливым шляпкам, а Марк Джейкобс сочетает пестрые «бабушкины» платки с очками самых разнообразных форм.
Фото: Instagram @themarcjacobs / Globallook
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Фото и видео: Globallook / Instagram @evelinakhromtchenko