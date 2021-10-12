Эвелина Хромченко рассекретила главный аксессуар сезона: как его носить

В этом году платки стали чуть ли не главными аксессуарами, доказательство чему — их высокая концентрация на подиуме. Разберем на примере осенних коллекций. Плотные черные косынки заняли почетное место в числе фаворитов Донателлы Версаче. По подиуму (и вне его) в них щеголяют Ирина Шейк и сестры Хадид.

Платки удачно дополняют монохромные образы Max Mara. Осенне-зимняя коллекция бренда станет гидом для тех, кто хочет совместить комфорт и стиль в одном флаконе. Не поскупилась на аксессуары и Мария Грация Кьюри и разбавила принтованным шелком монохромную линейку Christian Dior.