От платьев со шлейфами до брючных костюмов: как менялся стиль Евы Лонгории с 2000-х годов и до наших дней
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Фото: Globallook
2002 – 2006 гг.
Фото: GettyImages
Стройные ноги и рельефный пресс — визитная карточка Евы Лонгории, и козыри актриса всегда держала в рукаве. Вернее, в платьях с прозрачными вставками, шелковых мини без бретелей, микротопами и брюками с ультранизкой посадкой — одним из самых неоднозначных трендов нулевых.
2007 – 2011 гг.
Фото: Dpa
Мини-платья — явные фавориты звезды, которые она миксует с party shoes и мюлями на шпильке — в лучших традициях коктейльного жанра. Экстремально короткие наряды дополнены эффектным блеском, россыпями кристаллов, многочисленными оборками и полупрозрачными драпировками.
2012 – 2015 гг.
Фото: Globallook
Лонгория точно знает свои самые выгодные ракурсы: даже если выбор пал на роскошное макси в духе готической принцессы, то обязательно с нескромным разрезом от бедра, а если это классика в кремовом шелке — то с сеткой и нежным гипюром. Силуэт актриса подчеркивает платьями-русалками, обязательное условие — головокружительный шлейф!
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Звезда играет по правилу модного баланса: открывая ноги, оставляет верх максимально скромным, и наоборот. Никаких полумер: если декольте, то не оставляющее места для фантазии, если разрез юбки — то интригующий. Коротким платьям актриса не изменяет даже во время беременности, правда, предпочитая многослойность, легкий шелк и свободные силуэты.
2019 – 2020 гг.
Фото: Globallook
Лонгория наслаждается ролью мамы, но при этом не забывает о стиле. Звезда нередко восхищает поклонников ультраоблегающими платьями, миниатюрными шортами и бикини, леопардовыми ботфортами на запредельных шпильках. А для выходов в свет выбирает лаконичные костюмы и шелковые комбинезоны консервативных цветов.
Ранее мы рассказывали, как менялся стиль Кэтрин Зеты-Джонс, которая перешла от силуэтных платьев на сторону эффектных брючных костюмов. Подробнее на Passion.ru.
Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook
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