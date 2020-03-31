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От платьев со шлейфами до брючных костюмов: как менялся стиль Евы Лонгории с 2000-х годов и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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2020 г.

Фото: Globallook

Популярный сериал «Отчаянные домохозяйки» — одна из первых ассоциаций с актрисой Евой Лонгорией, где она сыграла роль жены миллионера и экс-модели, которая щепетильно следила за своей внешностью и не позволяла себе портить маникюр работой. В отличие от своего персонажа, 45-летняя звезда совершенно не стесняется ни своего нового тела, ни изменений в стиле. Летом 2018 года Лонгория родила первенца, и призналась, что хочет насладиться ролью мамы, а не работой в спортзале. Как изменилась актриса за последние 20 лет — рассказывает Passion.ru!

2002 – 2006 гг.

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2002 г.

Фото: GettyImages

Стройные ноги и рельефный пресс — визитная карточка Евы Лонгории, и козыри актриса всегда держала в рукаве. Вернее, в платьях с прозрачными вставками, шелковых мини без бретелей, микротопами и брюками с ультранизкой посадкой — одним из самых неоднозначных трендов нулевых.

2007 – 2011 гг.

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2007 г.

Фото: Dpa

Мини-платья — явные фавориты звезды, которые она миксует с party shoes и мюлями на шпильке — в лучших традициях коктейльного жанра. Экстремально короткие наряды дополнены эффектным блеском, россыпями кристаллов, многочисленными оборками и полупрозрачными драпировками.

2012 – 2015 гг.

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2012 г.

Фото: Globallook

Лонгория точно знает свои самые выгодные ракурсы: даже если выбор пал на роскошное макси в духе готической принцессы, то обязательно с нескромным разрезом от бедра, а если это классика в кремовом шелке — то с сеткой и нежным гипюром. Силуэт актриса подчеркивает платьями-русалками, обязательное условие — головокружительный шлейф!

2016 – 2018 гг.

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2016 г.

Фото: Globallook

Звезда играет по правилу модного баланса: открывая ноги, оставляет верх максимально скромным, и наоборот. Никаких полумер: если декольте, то не оставляющее места для фантазии, если разрез юбки — то интригующий. Коротким платьям актриса не изменяет даже во время беременности, правда, предпочитая многослойность, легкий шелк и свободные силуэты.

2019 – 2020 гг.

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2019 г.

Фото: Globallook

Лонгория наслаждается ролью мамы, но при этом не забывает о стиле. Звезда нередко восхищает поклонников ультраоблегающими платьями, миниатюрными шортами и бикини, леопардовыми ботфортами на запредельных шпильках. А для выходов в свет выбирает лаконичные костюмы и шелковые комбинезоны консервативных цветов.

Ранее мы рассказывали, как менялся стиль Кэтрин Зеты-Джонс, которая перешла от силуэтных платьев на сторону эффектных брючных костюмов. Подробнее на Passion.ru.

Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook

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