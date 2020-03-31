От платьев со шлейфами до брючных костюмов: как менялся стиль Евы Лонгории с 2000-х годов и до наших дней

Популярный сериал «Отчаянные домохозяйки» — одна из первых ассоциаций с актрисой Евой Лонгорией, где она сыграла роль жены миллионера и экс-модели, которая щепетильно следила за своей внешностью и не позволяла себе портить маникюр работой. В отличие от своего персонажа, 45-летняя звезда совершенно не стесняется ни своего нового тела, ни изменений в стиле. Летом 2018 года Лонгория родила первенца, и призналась, что хочет насладиться ролью мамы, а не работой в спортзале. Как изменилась актриса за последние 20 лет — рассказывает Passion.ru!