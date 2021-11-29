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От брутальной дубленки до мунбутов: 20 главных покупок зимы

Если акционные предложения к «черной пятнице» оставили вас равнодушными, то мы можем только позавидовать вашей выдержке. В преддверии зимней поры скидкам без труда удалось захватить наше внимание, поэтому модный гид по самым трендовым покупкам на сезон холодов не заставил себя ждать. Все включено: от теплой верхней одежды, в объятиях которой легче стерпеть колкости мороза, до забавных лунных ботинок, ставших настоящим мастхэвом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ивона Зупет

Фото: Instagram @yvzux

Брутальная косуха

Дизайнеры в один голос заявляют, что самая модная верхняя одежда сезона — брутальные дубленки-косухи с отделкой из овчины или экомеха. Присмотритесь, как круто деталь акцентирует образ с базой в главных ролях. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!

1. 12Storeez, 40 990 руб. 2. «Снежная Королева», 20 500 руб. 3. Emka, 20 490 руб.
  1. 12Storeez, 40 990 руб. 2. «Снежная Королева», 20 500 руб. 3. Emka, 20 490 руб.

Фото: Instagram @yvzux / архивы пресс-служб

Яркий пуховик

Гарантируем, этот тренд заставит вас полюбить даже безразмерные дутые куртки. Вместо того чтобы приобретать очередной черный пуховик, примерьте ульраяркие оттенки. Фавориты в палитре года — синий электрик, неоновый рыжий и вездесущий изумруд.

1. Studio 29, 9 900 руб. 2. Lacoste, 40 900 руб. 3. Akhmadullina Dreams, 25 990 руб.
  1. Studio 29, 9 900 руб. 2. Lacoste, 40 900 руб. 3. Akhmadullina Dreams, 25 990 руб.

Фото: Instagram @lissyroddyy / архивы пресс-служб

Кардиган

Если вы все еще не обзавелись кардиганом, то отправляйтесь на охоту за ним прямо сейчас, пока полки магазинов не опустели. Мы нашли несколько классных вариантов, на которые еще не объявлен sold out. Но помните: носить их нужно исключительно на голое тело, оставив пару пуговиц расстегнутыми.

1. Maje, 28 720 руб. 2. Marc O'Polo, 14 990 руб. 3. Lime, 5 599 руб.
  1. Maje, 28 720 руб. 2. Marc O'Polo, 14 990 руб. 3. Lime, 5 599 руб.

Фото: Instagram @jeannedamas / архивы пресс-служб

Теплый костюм

Комплиментов трикотажным, шерстяным и кашемировым двойкам было сказано немало. Мы продолжаем петь оды костюмам на базе свободных брюк, джемперов и худи расслабленного силуэта. Осторожно — вызывает зависимость: надев однажды, трудно представить себя в чем-то еще.

1. Худи из кашемира COS, 15 990 руб. 2. Брюки из кашемира COS,15 990 руб. 3. Худи To Be Blossom, 10 490 руб. 4. Брюки To Be Blossom, 10 490 руб.
  1. Худи из кашемира COS, 15 990 руб. 2. Брюки из кашемира COS,15 990 руб. 3. Худи To Be Blossom, 10 490 руб. 4. Брюки To Be Blossom, 10 490 руб.

Фото: Instagram @hoskelsa / архивы пресс-служб

Угги и мунбуты

Вы их ждали, и они снова здесь: угги, дутики и луноходы претендуют на главные позиции в вашем гардеробе. Создавайте с ними любые образы: от après-ski, будто вы только что спустились с заснеженного склона, до многослойных повседневных — с денимом и объемными дубленками (смотрите пункт первый).

1. Colmar, цена по запросу. 2. Bogner, 13 950 руб. 3. Ecco, 15 990 руб. 4. Ugg Classic Ultra Mini, 16 800 руб. 5. Jog Dog, 14 150 руб.
  1. Colmar, цена по запросу. 2. Bogner, 13 950 руб. 3. Ecco, 15 990 руб. 4. Ugg Classic Ultra Mini, 16 800 руб. 5. Jog Dog, 14 150 руб.

Фото: Instagram @sofiamcoelho / архивы пресс-служб

Капор

Капор — идеальный вариант для тех, кто не любит усложнять: шапка и шарф слились в единое целое. К тому же этот аксессуар по праву назван самым модным. Запаситесь сразу несколькими: один — в любом базовом цвете, второй — акцентный.

1. Bogner, 23 200 руб. 2. Mankova, 2 392 руб. 3. MATU, 3 200 руб.
  1. Bogner, 23 200 руб. 2. Mankova, 2 392 руб. 3. MATU, 3 200 руб.

Фото: Instagram @sofiamcoelho / архивы пресс-служб

Кстати, о шарфах мы говорили ранее и собрали 10 актуальных вариантов: от дутых до тех, что напоминают уютный домашний плед. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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