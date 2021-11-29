От брутальной дубленки до мунбутов: 20 главных покупок зимы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @yvzux
Брутальная косуха
Дизайнеры в один голос заявляют, что самая модная верхняя одежда сезона — брутальные дубленки-косухи с отделкой из овчины или экомеха. Присмотритесь, как круто деталь акцентирует образ с базой в главных ролях. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
Фото: Instagram @yvzux / архивы пресс-служб
Яркий пуховик
Гарантируем, этот тренд заставит вас полюбить даже безразмерные дутые куртки. Вместо того чтобы приобретать очередной черный пуховик, примерьте ульраяркие оттенки. Фавориты в палитре года — синий электрик, неоновый рыжий и вездесущий изумруд.
Фото: Instagram @lissyroddyy / архивы пресс-служб
Кардиган
Если вы все еще не обзавелись кардиганом, то отправляйтесь на охоту за ним прямо сейчас, пока полки магазинов не опустели. Мы нашли несколько классных вариантов, на которые еще не объявлен sold out. Но помните: носить их нужно исключительно на голое тело, оставив пару пуговиц расстегнутыми.
Фото: Instagram @jeannedamas / архивы пресс-служб
Теплый костюм
Комплиментов трикотажным, шерстяным и кашемировым двойкам было сказано немало. Мы продолжаем петь оды костюмам на базе свободных брюк, джемперов и худи расслабленного силуэта. Осторожно — вызывает зависимость: надев однажды, трудно представить себя в чем-то еще.
Фото: Instagram @hoskelsa / архивы пресс-служб
Угги и мунбуты
Вы их ждали, и они снова здесь: угги, дутики и луноходы претендуют на главные позиции в вашем гардеробе. Создавайте с ними любые образы: от après-ski, будто вы только что спустились с заснеженного склона, до многослойных повседневных — с денимом и объемными дубленками (смотрите пункт первый).
Фото: Instagram @sofiamcoelho / архивы пресс-служб
Капор
Капор — идеальный вариант для тех, кто не любит усложнять: шапка и шарф слились в единое целое. К тому же этот аксессуар по праву назван самым модным. Запаситесь сразу несколькими: один — в любом базовом цвете, второй — акцентный.
Фото: Instagram @sofiamcoelho / архивы пресс-служб
Кстати, о шарфах мы говорили ранее и собрали 10 актуальных вариантов: от дутых до тех, что напоминают уютный домашний плед. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб