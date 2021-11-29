От брутальной дубленки до мунбутов: 20 главных покупок зимы

Кардиган

Если вы все еще не обзавелись кардиганом, то отправляйтесь на охоту за ним прямо сейчас, пока полки магазинов не опустели. Мы нашли несколько классных вариантов, на которые еще не объявлен sold out. Но помните: носить их нужно исключительно на голое тело, оставив пару пуговиц расстегнутыми.