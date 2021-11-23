От базовых до ультраярких: 20 самых актуальных пуховиков грядущей зимы

Практика

В лыжном спорте принцесса Диана упражнялась каждый сезон — вот у кого следует поучиться, как оставаться элегантной даже на снежных склонах. Покорять горы в Клостере леди Ди отправлялась вместе с супругом, принцем Эндрю и своей заклятой подругой Сарой Фергюсон. А с собой брала целый арсенал остромодных лыжных костюмов, которые, впрочем, и сейчас не потеряли свою актуальность. Так что берите спортивный стиль из девяностых на вооружение — акцентные детали и колор-блок снова правят бал.