От базовых до ультраярких: 20 самых актуальных пуховиков грядущей зимы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @carodaur
Выбор Passion.ru
Мы собрали 20 стильных дутых курток на любой вкус и цвет (в прямом смысле). Под прицелом оказалась классика базовых оттенков, актуальные модели из экокожи, которые выдерживают до -15 градусов мороза, и вариации на тему сочных цветов. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Практика
В лыжном спорте принцесса Диана упражнялась каждый сезон — вот у кого следует поучиться, как оставаться элегантной даже на снежных склонах. Покорять горы в Клостере леди Ди отправлялась вместе с супругом, принцем Эндрю и своей заклятой подругой Сарой Фергюсон. А с собой брала целый арсенал остромодных лыжных костюмов, которые, впрочем, и сейчас не потеряли свою актуальность. Так что берите спортивный стиль из девяностых на вооружение — акцентные детали и колор-блок снова правят бал.
Фото: Dpa
Вообще, чем больше цвета, тем лучше. Присмотритесь к примеру с заснеженного подиума Miu Miu: как ловко конфетные оттенки и забавные звезды преобразовали необъятный пуховик. Вердикт: яркость — на максимум!
Кстати, на капор в тон тоже рекомендуем обратить внимание. Этот стильный гибрид из шарфа и шапки спасет в непогоду и станет самой модной (и теплой) деталью любого зимнего лука.
Фото: Dpa
Всеобъемлющие пуховые пальто не сдаются: дизайнеры позаботились о вашем стритстайле даже в лютый мороз. Выбирайте модели в пол и как можно объемнее, главное — смешать остальные ингредиенты аутфита в правильной пропорции. В пример — образ Каролайн Даур, которая классно зарифмовала пуховик с широкими кожаными брюками и обувью на каблуке.
Фото: Instagram @carodaur
Ранее вы выбирали десять остромодных шарфов на осенне-зимний сезон и вдохновлялись образами инфлюенсеров. Что из этого получилось — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram / Dpa / архивы пресс-служб