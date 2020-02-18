### 1999 – 2004 гг. Стиль Рене Зеллвегер конца 1990-х — начала нулевых лаконичен, соблазнителен и буквально наполнен переливающимся шелком. Актриса демонстрирует роскошную линию ключиц и шеи с помощью декольтированных платьев без бретелей, экспериментирует с нескромными комбинациями и делает весьма смелые заявления в виде экстремальных разрезов от бедра.### 2005 – 2010 гг. В числе фаворитов актрисы для красной дорожки оказались платья силуэта «русалка», а вместе с ними — яркие мини с объемными рукавами в духе мадам де Помпадур и макси, всячески подчеркивающие стройную фигуру и бесконечно длинные ноги звезды. Рене делает ставку на базовые цвета: черный, оттенок горького шоколада, классический синий и шампань, хотя пламенеющий алый — не редкость в ее аутфитах.### 2011 – 2015 гг. Бесконечные слои фатина, легкое мерцание и снова шелк, который буквально захватил вечерний гардероб актрисы. Рене Зеллвегер демонстрирует себя с самых выгодных ракурсов и не боится глубоких вырезов на спине, глубоких декольте и длины мини. Как правило, звезда выбирает одну зону: скромный верх и акцент на ноги или наоборот.### 2015 – 2017 гг. Зеллвегер — поклонница «драматичных» деталей в духе шекспировских героинь. И не зря, ведь даже самое лаконичное платье может кардинально изменить гипертрофированные рукава-буфы, воланы и приталенный силуэт с пышной линией бедер. От консервативного черного и излюбленного красного Рене переходит к новой тактике, экспериментируя с канареечным желтым, конфетным розовым и самыми сочными оттенками.### 2019 г. Актриса играет успешные партии на контрасте черного и белого, предпочитая минимализм во всем. От маленьких черных платьев до элегантных миди — эти модели в образах звезды дополнены классическими лодочками или лаконичными босоножками на шпильке и максимально сдержанным мейкапом.### 2020 г. Новый 2020 год Рене Зеллвергер начала с целого ряда блистательных выходов на красную дорожку, для которых выбирала эффектные и гармоничные аутфиты. На ланче номинантов премии «Оскар» актриса появилась в строгих белых брюках и рубашке, а на самой церемонии сияла в жемчужно-белом силуэтном платье с открытым плечом. За «Золотым глобусом» Рене вышла в небесно-голубом платье со смелым разрезом от бедра, а для BAFTA предпочла макси кукольно-розового цвета. Ранее мы рассказывали об эволюции стиля одной из самых ярких женщин мирового шоу-бизнеса Диты фон Тиз. Подробнее о гардеробе королевы бурлеска читайте на Passion.ru. Фото:GettyImages, Globallook, Eastnews, DpaПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!