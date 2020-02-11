От платьев-мини из латекса до готических макси: как менялся стиль Диты фон Тиз с 2000-х годов и до наших дней

Период ультракоротких платьев с корсетами с обилием латекса и кожи начинается здесь. Дита смело демонстрирует аппетитные формы, подчеркивает изгибы и хвастается белоснежной кожей, говоря о том, что самый большой страх в ее жизни – загореть на солнце. Это время, когда их союз с эпатажным Мэрлином Мэнсоном переживал расцвет, и пару считали одной из самых ярких. Гладкие черные волосы, аристократичная бледность и на контрасте с дерзкой красной помадой – в этом вся Дита фон Тиз.

2008 – 2012 гг.