От платьев-мини из латекса до готических макси: как менялся стиль Диты фон Тиз с 2000-х годов и до наших дней
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Фото: GettyImages
2002 – 2007 гг.
Фото: GettyImages
Период ультракоротких платьев с корсетами с обилием латекса и кожи начинается здесь. Дита смело демонстрирует аппетитные формы, подчеркивает изгибы и хвастается белоснежной кожей, говоря о том, что самый большой страх в ее жизни – загореть на солнце. Это время, когда их союз с эпатажным Мэрлином Мэнсоном переживал расцвет, и пару считали одной из самых ярких. Гладкие черные волосы, аристократичная бледность и на контрасте с дерзкой красной помадой – в этом вся Дита фон Тиз.
2008 – 2012 гг.
Фото: Globallook
Выходы звезды бурлеска в это время на удивление скромны – практически никаких декольте и экстремально коротких платьев. Звезда остается верной черному, однако, не перестает экспериментировать с насыщенными оттенками – электрическому синему, пламенеющему красному и роскошному золотистому шелку. Громкое заявление во время одного из выходов 2012 года Дита сделала, надев классический смокинг и шляпу-цилиндр.
2013 – 2016 гг.
Фото: Globallook
Образы в духе готических принцесс – настоящие фавориты Диты фон Тиз. Рукава-буфы с гипертрофированным объемом, корсеты, подчеркивающие линию талии, фигурные вырезы и игра текстур – главные мотивы стиля артистки. А вместе с ними – дерзкое кружево, благородный бархат и смелые детали из кожи.
2017 – 2019 гг.
Фото: Globallook
Обилие бархата, шелка и будуарных элементов типичны для стиля звезды. Фон Тиз смело выходит в свет в атласных халатах нараспашку, демонстрирует кружевные чулки и подтяжки, добавляет пикантные детали. Бледная кожа, макияж с акцентом на губы, черные стрелки на веках цитируют наиболее часто, говорят о стиле Диты. Неудивительно, ведь им она не изменяет уже более 20 лет!
2020 г.
Фото: Dpa
2020-й год 47-летняя исполнительница бурлеска начала, уверенно дефилируя на показе Ulyana Sergeenko в рамках кутюрной Недели моды в Париже. Роскошные формы, яркий мейкап, любовь к готике не теряют своей актуальности для звезды.
Ранее мы рассказывали о том, как менялся стиль Кэмерон Диаз, которая никогда не была равнодушна к ультракоротким платьям. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, GettyImages, Eastnews, Dpa
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