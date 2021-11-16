Дутые, яркие и необъятные: 10 самых модных шарфов осенне-зимнего сезона
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lissyroddyy
Выбор редакции
В традиционной подборке Passion.ru — сразу десять актуальных моделей под любой образ и настроение. Если в прошлом году вы успели обзавестись дутым шарфом — отлично, ведь на этот раз они снова претендуют на статус остромодных. Конкуренцию им готовы составить фактурные варианты ультраярких цветов: от василькового до острого перца. И, конечно, чинная классика — универсальная и объединяющая стиль и комфорт.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Модная практика
Под прицел определенно стоит взять самые сочные оттенки — серости и так хватает за окном. Жюли Феррери, например, выбирает лаконичный шарф, от которого можно было бы заскучать, но нет — конфетный розовый берет на себя роль таблетки от хандры.
Прием, которым стоит воспользоваться — носить джемпер вместо шарфа. Просто накиньте его на плечи и нарочито небрежно завяжите рукава на шее. Трюком уже давно пользуются фэшиониста: София Коэльо, например, расставляет с его помощью акценты. Инфлюенсер добавляет вязаную текстуру в оттенке Grass к брутальной коже и завершает образ резиновыми сапогами в тон.
Фото: Instagram @sofiamcoelho
По тому же пути пошла Эмили Синдлев, которая поэкспериментировала на тему максимальной многослойности. Инфлюенсер нашла применение фисташковому костюму в осеннем образе, добавив к нему рубашку oversize и гиперобъемное пальто. А сверху — все тот же джемпер, который легко (и стильно) заменяет шарф.
Фото: Instagram @emilisindlev
Беспроигрышный вариант — базовая классика. Берите пример с Софии Коэльо и вооружайтесь длинным уютным шарфом, который обнимет шею в несколько оборотов и достанет практически до низа пальто. Инфлюенсер носит его в паре с фактурной шубой Teddy в контрастную клетку и сапогами брутального силуэта.
Фото: Instagram @sofiamcoelho
Ранее мы обсуждали, какой обувью стоит обзавестись на остаток осени и зимний сезон. Идеальная база — правильные черные сапоги. 10 актуальных моделей и галерею образов для вдохновения ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб