Дутые, яркие и необъятные: 10 самых модных шарфов осенне-зимнего сезона

Выбор редакции

В традиционной подборке Passion.ru — сразу десять актуальных моделей под любой образ и настроение. Если в прошлом году вы успели обзавестись дутым шарфом — отлично, ведь на этот раз они снова претендуют на статус остромодных. Конкуренцию им готовы составить фактурные варианты ультраярких цветов: от василькового до острого перца. И, конечно, чинная классика — универсальная и объединяющая стиль и комфорт.