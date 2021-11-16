passion.ru
2 мин.

Дутые, яркие и необъятные: 10 самых модных шарфов осенне-зимнего сезона

Объемные шарфы уже готовы заключить вас в свои объятия, ведь температура стремительно двигается к нулю, да и первый снег мы уже видели. Сдаем явки и пароли: рассказываем, где купить самые теплые и модные аксессуары на несколько сезонов вперед. А для вдохновения — ловите галерею классных образов инфлюенсеров, которые знают не понаслышке, что шарф — главная аксиома осенней базы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 14

Алисия Родди

Фото: Instagram @lissyroddyy

Выбор редакции

В традиционной подборке Passion.ru — сразу десять актуальных моделей под любой образ и настроение. Если в прошлом году вы успели обзавестись дутым шарфом — отлично, ведь на этот раз они снова претендуют на статус остромодных. Конкуренцию им готовы составить фактурные варианты ультраярких цветов: от василькового до острого перца. И, конечно, чинная классика — универсальная и объединяющая стиль и комфорт.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Aimé Leon Dore x Woolrich, 15 050 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Модная практика

Под прицел определенно стоит взять самые сочные оттенки — серости и так хватает за окном. Жюли Феррери, например, выбирает лаконичный шарф, от которого можно было бы заскучать, но нет — конфетный розовый берет на себя роль таблетки от хандры.

Прием, которым стоит воспользоваться — носить джемпер вместо шарфа. Просто накиньте его на плечи и нарочито небрежно завяжите рукава на шее. Трюком уже давно пользуются фэшиониста: София Коэльо, например, расставляет с его помощью акценты. Инфлюенсер добавляет вязаную текстуру в оттенке Grass к брутальной коже и завершает образ резиновыми сапогами в тон.

София Коэльо

София Коэльо

Фото: Instagram @sofiamcoelho

По тому же пути пошла Эмили Синдлев, которая поэкспериментировала на тему максимальной многослойности. Инфлюенсер нашла применение фисташковому костюму в осеннем образе, добавив к нему рубашку oversize и гиперобъемное пальто. А сверху — все тот же джемпер, который легко (и стильно) заменяет шарф.

Эмили Синдлев

Эмили Синдлев

Фото: Instagram @emilisindlev

Беспроигрышный вариант — базовая классика. Берите пример с Софии Коэльо и вооружайтесь длинным уютным шарфом, который обнимет шею в несколько оборотов и достанет практически до низа пальто. Инфлюенсер носит его в паре с фактурной шубой Teddy в контрастную клетку и сапогами брутального силуэта.

София Коэльо

София Коэльо

Фото: Instagram @sofiamcoelho

Ранее мы обсуждали, какой обувью стоит обзавестись на остаток осени и зимний сезон. Идеальная база — правильные черные сапоги. 10 актуальных моделей и галерею образов для вдохновения ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

Новости партнеров
О чем говорят