3 необычных (и очень стильных) способа носить кардиган
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Инвестиция 260 долларов в кардиган La Maille от Jacquemus в этом сезоне, безусловно, самая выгодная. Держится он на честном слове, зато в топе трендов закрепился на все сто. Носит его Меган Фокс и добрая половина инфлюенсеров Instagram. На заметку однозначно стоит взять модный прием — надевать кардиган исключительно на голое тело, застегивая всего на одну пуговицу. Рискованно, зато максимально соблазнительно.
Фото: Instagram @emilisindlev
Расслабленный casual
В грядущий локдаун комфорт снова станет превыше всего — даже в прогулках на короткие дистанции. Мастхэв — объемный фактурный кардиган, который Эльза Хоск рекомендует носить нараспашку и в паре со спортивным топом. Пригодятся и джинсы-бойфренды (можно, кстати, одолжить у него — почему бы и нет). А носить их модно так, как это делали в нулевых — с нижним бельем напоказ.
Фото: Instagram @hoskelsa / архивы пресс-служб
Парижский шик
Кто обожает кардиганы, так это парижанки. Блог Жанны Дамас — настоящий гид по стильным вариациям на тему. Базовый набор француженки — кардиган с забавной вышивкой, джинсы винтажного силуэта (обязательно высокой посадки), пара лаконичных ботильонов на каблуке комфортной высоты и сумка-багет. И правда — ничего лишнего: парижский шик, да и только.
Фото: Instagram @jeannedamas / архивы пресс-служб
Акцентные оттенки
Модный блогер Жюли Феррери экспериментирует со цветом — и вам советует. На заметку стоит взять жгучий алый, изумрудный зеленый, васильковый синий, кобальтовый и лавандовый. Желательно в самых насыщенных вариациях. Пусть кардиган станет ярким акцентом образа — добавьте его к лаконичной клетчатой юбке и базовым черным сапогам. Мы выбрали остромодные казаки в лучших традициях вестерна — со скошенным каблуком и самым брутальным силуэтом.
Фото: Instagram @juliesfi / архивы пресс-служб
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Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / Архивы пресс-служб