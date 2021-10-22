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3 необычных (и очень стильных) способа носить кардиган

Кардиганы заняли свои места в гардеробах самых модных девушек, и теперь с ними трудно конкурировать. Да и зачем, если одна маленькая деталь способна сделать образ не только теплым и удобным, но и поднять градус соблазнительности. Самый модный способ носить кардиган — вместо джемпера, без белья и желательно нараспашку. Как — покажут звезды и фэшионистки. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Инвестиция 260 долларов в кардиган La Maille от Jacquemus в этом сезоне, безусловно, самая выгодная. Держится он на честном слове, зато в топе трендов закрепился на все сто. Носит его Меган Фокс и добрая половина инфлюенсеров Instagram. На заметку однозначно стоит взять модный прием — надевать кардиган исключительно на голое тело, застегивая всего на одну пуговицу. Рискованно, зато максимально соблазнительно.

Эмили Синдлев

Эмили Синдлев

Фото: Instagram @emilisindlev

Расслабленный casual

В грядущий локдаун комфорт снова станет превыше всего — даже в прогулках на короткие дистанции. Мастхэв — объемный фактурный кардиган, который Эльза Хоск рекомендует носить нараспашку и в паре со спортивным топом. Пригодятся и джинсы-бойфренды (можно, кстати, одолжить у него — почему бы и нет). А носить их модно так, как это делали в нулевых — с нижним бельем напоказ.

1. Джинсы Diesel, цена по запросу. 2. Трусы Calvin Klein, 2 565 руб. 3. Кардиган Lime, 3 999 руб. 4. Наушники OPPO Enco Free2, 7 990 руб. 5. Кроссовки Reebok, 8 699 руб.
  1. Джинсы Diesel, цена по запросу. 2. Трусы Calvin Klein, 2 565 руб. 3. Кардиган Lime, 3 999 руб. 4. Наушники OPPO Enco Free2, 7 990 руб. 5. Кроссовки Reebok, 8 699 руб.

Фото: Instagram @hoskelsa / архивы пресс-служб

Парижский шик

Кто обожает кардиганы, так это парижанки. Блог Жанны Дамас — настоящий гид по стильным вариациям на тему. Базовый набор француженки — кардиган с забавной вышивкой, джинсы винтажного силуэта (обязательно высокой посадки), пара лаконичных ботильонов на каблуке комфортной высоты и сумка-багет. И правда — ничего лишнего: парижский шик, да и только.

1. Сумка AMA.brand, 21 400 руб. 2. Кардиган Mango, 4 999 руб. 3. Очки Andy Wolf, 24 600 руб. 4. Заколка AliExpress, цена по запросу. 5. Джинсы Maje, 21 900 руб. 6. Ботильоны s.Oliver, 6 990 руб.
  1. Сумка AMA.brand, 21 400 руб. 2. Кардиган Mango, 4 999 руб. 3. Очки Andy Wolf, 24 600 руб. 4. Заколка AliExpress, цена по запросу. 5. Джинсы Maje, 21 900 руб. 6. Ботильоны s.Oliver, 6 990 руб.

Фото: Instagram @jeannedamas / архивы пресс-служб

Акцентные оттенки

Модный блогер Жюли Феррери экспериментирует со цветом — и вам советует. На заметку стоит взять жгучий алый, изумрудный зеленый, васильковый синий, кобальтовый и лавандовый. Желательно в самых насыщенных вариациях. Пусть кардиган станет ярким акцентом образа — добавьте его к лаконичной клетчатой юбке и базовым черным сапогам. Мы выбрали остромодные казаки в лучших традициях вестерна — со скошенным каблуком и самым брутальным силуэтом.

1. Юбка Lime, 4 599 руб. 2. Бра Hunkemöller, цена по запросу. 3. Серьги Tous, 20 950 руб. 4. Кардиган H&M, 1 699 руб. 5. Казаки Portal, 17 990 руб.
  1. Юбка Lime, 4 599 руб. 2. Бра Hunkemöller, цена по запросу. 3. Серьги Tous, 20 950 руб. 4. Кардиган H&M, 1 699 руб. 5. Казаки Portal, 17 990 руб.

Фото: Instagram @juliesfi / архивы пресс-служб

Осень будет яркой! Мы собрали топ-10 классных джемперов на все случаи жизни, а заодно — несколько вдохновляющих образов звезд и инфлюенсеров. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / Архивы пресс-служб