3 необычных (и очень стильных) способа носить кардиган

Расслабленный casual

В грядущий локдаун комфорт снова станет превыше всего — даже в прогулках на короткие дистанции. Мастхэв — объемный фактурный кардиган, который Эльза Хоск рекомендует носить нараспашку и в паре со спортивным топом. Пригодятся и джинсы-бойфренды (можно, кстати, одолжить у него — почему бы и нет). А носить их модно так, как это делали в нулевых — с нижним бельем напоказ.