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От блестящих мини-юбок до костюмов-троек: эволюция стиля Тайры Бэнкс

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1998 г.

Фото: GettyImages

Тайра Бэнкс — одна из тех эффектных красоток, в которых был влюблен весь мир в 1990-х и 2000-х. Тогда юная американка утвердила свои позиции на модном олимпе, сотрудничая с крупными модными Домами — Chanel, Fendi, Kenzo, Ralph Lauren и десятками других. Более 7 лет Бэнкс была ангелом Victoria’s Secret и покоряла поклонников аппетитными формами и харизмой. В 2003-м топ-модель создала реалити-шоу «Топ-модель по-американски», которое подняло ее рейтинги еще выше. Внимание на Тайру трудно не обратить: ее стиль акцентирует колоритную внешность, а фанаты до сих пор не верят, что любимой модели 46. Разбираемся как менялся имидж звезды за последние 20 лет!

1990-е

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1991 г.

Фото: GettyImages

Тайра Бэнкс не следовала канонам безупречной фигуры эпохи девяностых с увлечением чрезмерной худобой, имея от природы эффектные формы. Долгое время модель подозревали в пластических операциях по увеличению груди — эти слухи звезда развеяла раз и навсегда, пройдя сонограмму в эфире собственного шоу. Тайре действительно есть чем похвастаться, и делала она это с помощью миниатюрных шелковых топов, облегающих брюк и силуэтных платьев. Не обошлось и без горячо любимых иконами стиля 90-х платьев-комбинаций, которые всегда следовали в комплекте со шпильками самой смелой высоты.

2000 – 2005 гг.

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2000 г.

Фото: GettyImages

Типичные нулевые в хронике аутфитов Бэнкс — ультраглубокие декольте, обилие глянцевых текстур, микс коктейльных платьев с грубыми сапогами и экстремально соблазнительные детали. Чего стоит один выход на церемонию ESPY Awards в 2000 году, когда Тайра блеснула на красной дорожке в многоярусной макси-юбке и в крошечном бра вместо топа. В дополнение — чокер из кристаллов и максимально дерзкий мейкап. А на вечеринке в честь финала «Топ-модели по-американски» в 2004-м любительница опасных вырезов решила подразнить всех, появившись на мероприятии в платье из латекса цвета ржавчины, практически не оставившим места для фантазии.

2006 – 2011 гг.

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2007 г.

Фото: Dpa

Зрелый стиль Тайры отошел от бунтарских трендов 2000-х и приобрел самые элегантные формы. Для выходов в свет модель все чаще использует вариации на тему черных макси-платьев с мерцающими текстурами, применяет брючные костюмы и эффектные комбинезоны как замену коктейльных нарядов. А вместе с тем — смелые эксперименты с оттенками и их сочетаниями. Как, например, на церемонии Kid’s Choice Awards в 2010 году, где Бэнкс похвасталась завидно стройной талией в облегающем платье алого цвета, а к нему добавили ультраяркие желтые лодочки и клатч в тон.

2012 – 2015 гг.

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2012 г.

Фото: Globallook

На светских мероприятиях Тайра — сама элегантность. Открытого тела все меньше, но градус соблазнительности при этом только повышается. Модель использует насыщенные оттенки во главе с цветом острого перца и электрической фуксией, нередко делает ставку на золото. Один из ярких выходов — на благотворительном вечере, организованном звездой в 2014 году, где Бэнкс приняла твердое решение — сиять. Приемы для этого были использованы самые прямолинейные: с обилием блеска и глянцевых текстур наряд напоминал настоящий золотой слиток.

2016 – 2018 гг.

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2016 г.

Фото: Globallook

Бэнкс знает наверняка: скуке не место в эфире. Поэтому даже самые лаконичные аутфиты разбавляет яркими деталями — акцентными украшениями или неоновой обувью. Но эпатажных выходов в этот период хоть отбавляй! На съемках американского шоу талантов в 2017-м модель то кокетничала в полностью прозрачном платье из кружева, то подчеркивала фигуру облегающим комбинезоном с эффектом оптической иллюзии, то экспериментировала с монолуком цвета осенних листьев.

2019 – 2020 гг.

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2019 г.

Фото: Globallook

46-летняя Тайра перешла на сторону power dressing, правда, в собственном прочтении. Звезда подиумов носит брючные костюмы всех мастей, определив для себя беспроигрышное сочетание блейзера нараспашку с крошечным бра. Дело остается за малым — броским принтом, брутальными вкраплениями из кожи и яркой обувью, расставляющей точки в монохромных образах.

Ранее мы рассказывали об эволюции стиля еще одной любительницы экстремально глубоких декольте и нестандартных решений в стиле — Еве Мендес. Как изменился имидж звезды последние 20 лет — читайте на Passion.ru.

Фото: GettyImages, Dpa, Globallook, Eastnews

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