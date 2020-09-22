От блестящих мини-юбок до костюмов-троек: эволюция стиля Тайры Бэнкс

46-летняя Тайра перешла на сторону power dressing, правда, в собственном прочтении. Звезда подиумов носит брючные костюмы всех мастей, определив для себя беспроигрышное сочетание блейзера нараспашку с крошечным бра. Дело остается за малым — броским принтом, брутальными вкраплениями из кожи и яркой обувью, расставляющей точки в монохромных образах.

Ранее мы рассказывали об эволюции стиля еще одной любительницы экстремально глубоких декольте и нестандартных решений в стиле — Еве Мендес. Как изменился имидж звезды последние 20 лет — читайте на Passion.ru.