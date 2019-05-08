45-летняя супермодель Тайра Бэнкс продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике

Модель не стесняется своих нестандартных пропорций: она уверена, что женщина может быть красивой в любом весе. В свое время «несовершенства» не помешали ей даже быть «ангелом» Victoria Secret.

«Много лет, когда я шла по подиуму Victoria Secret, для меня выбирали костюмы с длинными шлейфами. Другие модели завидовали, но на самом деле этот прием скрывал мой целлюлит» — поделилась Тайра с V Magazine.