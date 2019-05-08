45-летняя супермодель Тайра Бэнкс продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике

После заявлений супермодели Тайры Бэнкс о том, что она скрывала целлюлит на подиуме, вышло приложение к журналу Sports Illustrated, обложку которого она украсила. Звезда шоу «Топ-модель по-американски» сфотографировалась в микро-бикини лимонно-желтого цвета.
Модель не стесняется своих нестандартных пропорций: она уверена, что женщина может быть красивой в любом весе. В свое время «несовершенства» не помешали ей даже быть «ангелом» Victoria Secret.
«Много лет, когда я шла по подиуму Victoria Secret, для меня выбирали костюмы с длинными шлейфами. Другие модели завидовали, но на самом деле этот прием скрывал мой целлюлит» — поделилась Тайра с V Magazine.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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