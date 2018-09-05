Алсу в необычном образе, Ани Лорак с эффектным декольте и другие звезды на открытии «Новой волны — 2018»

В этом году оценивать участников конкурса под предводительством Игоря Крутого будут Алсу, Анжелика Варум, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Димитрис Контопулос, Игорь Николаев, Интарс Бусулис и Арман Давлетяров. Алсу появилась на красной дорожке в белом платье, объемном белоснежном плаще и с косой... до колен. Ани Лорак экспериментировать со стилем не стала и в очередной раз продемонстрировала шикарную фигуру в платье с эффектным декольте.