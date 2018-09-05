Алсу в необычном образе, Ани Лорак с эффектным декольте и другие звезды на открытии «Новой волны — 2018»

В этом году оценивать участников конкурса под предводительством Игоря Крутого будут Алсу, Анжелика Варум, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Димитрис Контопулос, Игорь Николаев, Интарс Бусулис и Арман Давлетяров. Алсу появилась на красной дорожке в белом платье, объемном белоснежном плаще и с косой... до колен. Ани Лорак экспериментировать со стилем не стала и в очередной раз продемонстрировала шикарную фигуру в платье с эффектным декольте.
Не менее эффектным получился выход Юлианны Карауловой, выбравшей для церемонии открытия блестящий комбинезон с открытой спиной.
Также по красной дорожке прошлись Кристина Орбакайте, Жасмин, Светлана Бондарчук, Александр Панайотов, Николай Басков, Алексей Воробьев, Стас Пьеха, Диана Арбенина и другие звезды.
Вели церемонию открытия Андрей Малахов и Лера Кудрявцева, недавно вышедшая из декрета и продемонстрировавшая, что уже пришла в форму.
В этот вечер на сцене New Wave Hall выступили Feduk, Юлианна Караулова, Диана Арбенина, Александр Панайотов, Дима Билан и другие звезды, исполнившие свои хиты.
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2018» пройдет в Сочи с 4 по 9 сентября. На этот раз в нем принимают участие пятнадцать финалистов из десяти стран : Эмиль Кадыров (Азербайджан), Gevorg Harutyunyan (Армения), Ивайло Филипов (Болгария), Demy (Греция), Marko (Италия), Mad June (Казахстан), Lenni-Kim (Канада), Klinsmann (Мальта), Дарья Антонюк (Россия), Дан Розин (Россия), Ana Zorina (Россия), EtnoZapil (Россия), «Ки? Туа!» (Россия), «Пиджаков Live», Саша Пашков (Украина).
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru