Passion.ru продолжает следить за последними модными тенденциями. На очереди летние костюмы. В самый раз для офиса, а может, и не только.

Пижамный стиль Абсолютный хит сезона — пижамный стиль. Мы уже писали, как вы можете адаптировать не самые уместные модели к повседневному гардеробу. Костюмы в пижамном стиле чаще всего отшивают из тонкой ткани, шелка или велюра. Кстати, принтованный костюм идет не всем. Обращайте внимание на линии: если они горизонтальные, то есть риск, что такие брюки и пиджак добавят вам лишних сантиметров.

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Топ + юбка Мы привыкли думать, что костюм — это сочетание брюк или кюлотов с пиджаком. Но ведь это совершенно не так! Этим летом смело носим трикотажные комплекты из топа и юбок. Сомневаетесь в фигуре? Вашим помощником может стать корректирующее белье. Кстати, костюмы с юбками отлично смотрятся как с кроссовками, лоферами, так и с лодочками. А если вам станет прохладно, набросьте на плечи широкую джинсовую куртку или яркий тренч.

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Лен и белый цвет Если вам повезло и солнце заглядывает в ваши города чуть чаще, чем в Москву, то идеальный вариант костюма для вас — белый льняной. Во-первых, в нем прохладно. Во-вторых, он выглядит достаточно строго, чтобы носить его в офис со строгим дресс-кодом. Не нравятся пиджаки? Замените его на удлиненный жилет.

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Яркие краски Весенне-летний и начало осеннего сезона — время ярких красок. Не ограничивайте себя и подберите костюм вашего любимого цвета. Розовый, болотный, малиновый, голубой или ярко-желтый — в таком комплекте вы не останетесь незамеченной, даже если очень этого захотите. Кстати, яркий костюм в сочетании с женственным топом и лодочками или модными босоножками — отличный вариант для вечернего выхода!

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Шорты Являетесь обладательницей идеальных ног? Не прячьте их под слоями ткани! Почему бы этим летом не примерить модные костюмы с шортами? Носите их с туфлями со шнуровкой или металлизированными лоферами, а к осени обзаведитесь ботфортами.

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