Кюлоты надежно закрепились в трендах сезона, и весна — самое подходящее время, чтобы их купить. Перед тем как бежать в магазин, изучите новые идеи, как и с чем носить этот модный предмет гардероба.

Белые кюлоты + мюли

Лето уже совсем близко (несмотря на достаточно прохладную погоду по всей стране) — брюки белого или молочного оттенка вот-вот станут самым актуальным предметом гардероба. Если в вашем шкафу пока не поселились ни одни, то выбор лучше остановить именно на кюлотах. Они выглядят более стильно и подходят большему количеству женщин, в отличие от тех же скинни или даже брюк-дудочек. Сочетание белого цвета и широких брючин в данном случае добавляет объем совсем неощутимо.

Сочетать белые кюлоты можно с удлиненным жилетом в тон, простой белой футболкой, аксессуарами из кожи контрастного оттенка и мюлями. В зависимости от настроения и цели надевайте мюли на усточивом каблуке или же и вовсе биркенштоки. Подойдут и спортивные сланцы, например такие, как у Supreme. Но этот вариант только для самых смелых.

1 - Кюлоты J Brand, 13 680 руб.; 2 - Жилет Patrizia Pepe, 21 200 руб; 3 - Часы Chopard, цена по запросу; 4 - Сумка Motivi, 1800 руб.; 5 - Биркенштоки JOSHUA SANDERS, цена по запросу

Джинсовые кюлоты + рубашка в клетку + брошь

Для образов в стиле casual прекрасно подойдут джинсы-кюлоты. Лучше выбирать модели, украшенные бусинами, камнями или вышивкой. А чтобы прослыть заядлой модницей, но при этом не приложив много усилий, дополните образ простой рубашкой в клетку. Изюминкой образа станет драгоценная брошь. Кстати, именно она может быть самой дорогой частью вашего наряда. Брошку прикалываем на лацкан или на грудь. Сезон весна-лето предполагает минимализм в украшениях, но вот их статусность должна быть подчеркнута. Никакой бижутерии, особенно если вы уже давно закончили университет.

1 - Кюлоты Christopher Kane, цена по запросу; 2 - Сумка Reserved, 1999 руб.; 3 - Рубашка Mango, 1999 руб.; 4 - Туфли Premiata, 33 990 руб.; 5 - Брошь SOKOLOV, 28 490 руб.

Спорт-шик

Мы не предлагаем вам сочетать брюки с лампасами и лодочки. В этом сезоне хит street-style-див — белые кожаные кроссовки! С ними носят абсолютно все: люрекс, юбки-плиссе, тонкие платья, байкерские куртки и, конечно, кюлоты. Итак, запоминаем формулу безупречного стиля: кристально белые кроссовки, суперудобные брюки-кюлоты и рубашка. Кстати, ее можно выбрать немного oversize. Позвольте себе активные принты, например, тропические или любые другие. Но в данном случае кюлоты придется надеть строго однотонные. Постарайтесь подобрать цвет брюк под не самый активный акцент на рубашке.

1 - Кюлоты KONDAKOVA, цена по запросу; 2 - Браслет Pandora, от 3800 руб.; 3 - Тренч Burberry, цена по запросу; 4 - Кеды Adidas Originals Stan Smith, 7900 руб.; 5 - Рубашка KONDAKOVA, цена по запросу.

Цветные кюлоты и туфли в тон

Все мы хотим, чтоб ноги казались бесконечно длинными. Кюлоты — один из опасных фасонов для нашей фигуры. Впрочем, ситуацию можно не просто исправить, но и обратить в свою пользу. Самый простой вариант — бежевые лодочки. Нога длиннее — все довольны. Но есть еще один модный секрет: обувь в тон брюкам. Кстати, чтобы еще добавить пару-тройку сантиметров длины ногам, выбирайте кюлоты на завышенной линии талии. А если на них есть пояс или бант, вы сделаете еще один нужный акцент.

1 - Кюлоты Tibi, 31 500 руб.; 2 - Серьги Claire's, 890 руб; 3 - Топ T-Skirt, 5800 руб.; 4 - Туфли Corsocomo, 12 400 руб.

Кюлоты-юбка

Для вечернего образа подойдут кюлоты с тюлевыми брючинами. Издалека они напоминают летящую юбку, но более универсальны. Не бойтесь сочетать такие брюки с шелковыми топами, лонгсливами из сетки или шифоновыми рубашками. Почувствуйте себя богемной особой.

1 - Кюлоты Topshop, 4000 руб.; 2 - Топ Mango; 3 - Очки Mango, 1499 руб.; 4 - Куртка Cop.Copine, 14 590 руб.; 5 - Сумка Cop.Copine, 4500 руб.; 6 - Туфли ICEBERG, 16 500 руб.

Фото: Getty, архивы пресс-служб