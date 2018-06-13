Золотые правила стиля несравненной Синди Кроуфорд, которые пригодятся и вам

Проще - лучше!

Пока молодые иконы стиля соревнуются у кого декольте глубже, да вырез выше, Синди плюет на условности и выбирает максмимально простые аутфиты.

Нет ничего лучше, чем белая футболка - считает Синди. Даже для красной дорожки она может выбрать образ, основу которого составит футболка или на крайний случай блуза. Носить белую футболку лучше всего с брючным костюмом, курткой-косухой и джинсами. Таким образом можно вполне составить базовый аутфит в стиле casual и выглядеть стильно и современно.

Разнообразить образы Синди помогают ее любимые ремни и пояса с широкой пряжкой. Такие она носила еще в начале своей карьеры в 90-х, носит и сейчас.