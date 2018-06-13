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Золотые правила стиля несравненной Синди Кроуфорд, которые пригодятся и вам

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Синди одинаково прекрасна и в облегающем платье от Versace

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Синди Кроуфорд в свои 52 года по-прежнему остается самой влиятельной и успешной моделью. Даже несмотря на успехи своей дочери Кайи, звезда не стремится уходить в тень и продолжает сниматься. Она носит суперсексуальные наряды Balmain, выходит на подиум в струящихся платьях Versace, а для дорожек все чаще выбирает скромные костюмы. Passion.ru изучил стиль звезды и выделил несколько основных модных хитростей, которые вам стоит взять на заметку.

Проще - лучше!

Пока молодые иконы стиля соревнуются у кого декольте глубже, да вырез выше, Синди плюет на условности и выбирает максмимально простые аутфиты.

Нет ничего лучше, чем белая футболка - считает Синди. Даже для красной дорожки она может выбрать образ, основу которого составит футболка или на крайний случай блуза. Носить белую футболку лучше всего с брючным костюмом, курткой-косухой и джинсами. Таким образом можно вполне составить базовый аутфит в стиле casual и выглядеть стильно и современно.

Разнообразить образы Синди помогают ее любимые ремни и пояса с широкой пряжкой. Такие она носила еще в начале своей карьеры в 90-х, носит и сейчас.

Элегантность в мелочах

Еще одна стильная хитрость от супермодели - блейзер! Нет ничего более стильного, чем накинутый на плечи легкий жакет. Модели по фигуре выглядят женственно и элегантно, а жакеты oversize, надетые без блузы или посаженные только на плечи - визуально делают фигуру изящнее, а вас более хрупкой.

Кстати, заметить Синди в балахонах - дело не из простых. А все потому, что элегантность кроется в мелочах. Звезда понимает, что возраст у нее давно уже не подростковый, и тонуть в суперогромных худи ей не хочется. А вот надеть джинси-кинни, блузы по фигуре, заправить футболку в брюки или повязать на шею стильный шарф - почему бы и нет?

Синди Кроуфорд для Reserved, коллекция весна-лето 2018

Никакой скидки на возраст

Впрочем совсем отказываться от молодежных вещей Синди тоже не спешит. Поэтому, если у вас в гардеробе все еще отсутстуют модные клеши и косуха - скорее исправляйтесь. Такие вещи давно стали элементами базового гардероба, а значит потеряли и возрастную планку. Даже в 52 знаменитость может позволить себе надеть косуху с худи или футболкой с забавным принтом, но нам больше по душе ее женственные аутфиты с летящми блузами в духе кантри. Границы в моде давным-давно размылись. Сейчас практически не существует понятий, какие вещи подходят для девушек, а какие - для жещин. Если в 50 вы выглядите, как Синди, то почему бы не носить обтягивающие наряды?

Кстати, именно Синди принадлежит знаменитое высказывание о возрасте: "Лицо, которое у вас есть в 25 - подарок от Бога. А то, что у вас будет в 50 - лицо, которое вы сами себе заработали". И так во всем... Делайте выводы!

Еще больше стильных советов вы найдете в нашей галерее. Скорее листайте!

Текст: Диана Гербер

Фото: EastNews, GlobalLookPress, Instagram

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