Золотые правила стиля несравненной Синди Кроуфорд, которые пригодятся и вам

Проще - лучше!
Пока молодые иконы стиля соревнуются у кого декольте глубже, да вырез выше, Синди плюет на условности и выбирает максмимально простые аутфиты.
Нет ничего лучше, чем белая футболка - считает Синди. Даже для красной дорожки она может выбрать образ, основу которого составит футболка или на крайний случай блуза. Носить белую футболку лучше всего с брючным костюмом, курткой-косухой и джинсами. Таким образом можно вполне составить базовый аутфит в стиле casual и выглядеть стильно и современно.
Разнообразить образы Синди помогают ее любимые ремни и пояса с широкой пряжкой. Такие она носила еще в начале своей карьеры в 90-х, носит и сейчас.
Элегантность в мелочах
Еще одна стильная хитрость от супермодели - блейзер! Нет ничего более стильного, чем накинутый на плечи легкий жакет. Модели по фигуре выглядят женственно и элегантно, а жакеты oversize, надетые без блузы или посаженные только на плечи - визуально делают фигуру изящнее, а вас более хрупкой.
Кстати, заметить Синди в балахонах - дело не из простых. А все потому, что элегантность кроется в мелочах. Звезда понимает, что возраст у нее давно уже не подростковый, и тонуть в суперогромных худи ей не хочется. А вот надеть джинси-кинни, блузы по фигуре, заправить футболку в брюки или повязать на шею стильный шарф - почему бы и нет?
Никакой скидки на возраст
Впрочем совсем отказываться от молодежных вещей Синди тоже не спешит. Поэтому, если у вас в гардеробе все еще отсутстуют модные клеши и косуха - скорее исправляйтесь. Такие вещи давно стали элементами базового гардероба, а значит потеряли и возрастную планку. Даже в 52 знаменитость может позволить себе надеть косуху с худи или футболкой с забавным принтом, но нам больше по душе ее женственные аутфиты с летящми блузами в духе кантри. Границы в моде давным-давно размылись. Сейчас практически не существует понятий, какие вещи подходят для девушек, а какие - для жещин. Если в 50 вы выглядите, как Синди, то почему бы не носить обтягивающие наряды?
Кстати, именно Синди принадлежит знаменитое высказывание о возрасте: "Лицо, которое у вас есть в 25 - подарок от Бога. А то, что у вас будет в 50 - лицо, которое вы сами себе заработали". И так во всем... Делайте выводы!
Еще больше стильных советов вы найдете в нашей галерее. Скорее листайте!
Текст: Диана Гербер
Фото: EastNews, GlobalLookPress, Instagram